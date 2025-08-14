Data publicării:

Bebelușul unor români din Italia a murit în vacanță în Turcia. Familia, disperată, se luptă cu birocrația italiană pentru repatriere

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Știri Diaspora
O vacanță în Turcia s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie de români stabiliți în Italia.

Roxana și Bogdan Roman trăiesc în Italia de peste 20 de ani. Ea lucrează la Ceggia, iar el lucrează ca meseriaș. În urmă cu șase ani li s-a născut primul copil, Iannis, un băiat cuminte, pasionat de fotbal, care din toamnă urma să înceapă școala primară. Aproape zece luni în urmă, familia s-a mărit cu un băiețel blond, cu ochi albaștri, pe nume Arian.

La începutul lunii august, familia a decis să petreacă o vacanță în Antalya, Turcia, alături de prieteni. Au ales hotelul Royal Seginus, o locație apreciată, într-o zonă turistică renumită pentru istorie, cultură și natură. Primele zile au decurs liniștit, până marți dimineață, când totul s-a schimbat.

„Era ora 5 când l-am auzit plângând. S-a ridicat mai întâi tatăl, apoi și eu. L-am mângâiat puțin, îl durea burtica, dar i-a trecut repede. Era la fel de vesel, cu zâmbetul lui obișnuit. Ne-am întors la culcare. Când ne-am trezit din nou, avea pete pe corp și pielea violet. L-am luat în brațe și era fără cunoștință”, povestește mama, citată de Știri Diaspora.

Disperarea mamei 

Roxana a fugit la recepția hotelului cerând un medic. A durat mult până acesta a ajuns, iar ambulanța a venit și mai târziu. Între timp, turiști din Ucraina și Germania au intrat în cameră și au încercat să îi facă micuțului respirație gură la gură și masaj cardiac. În cele din urmă, ambulanța a sosit, iar copilul a fost transportat la spital, unde mama a putut să îl însoțească. „După aproximativ 40 de minute, medicii mi-au spus că fiul meu nu mai este”, spune ea cu voce stinsă.

A urmat recunoașterea trupului, declarațiile la poliție și predarea documentelor către agenția funerară locală. Părinții au fost nevoiți să achite cheltuieli în valoare de 5.000 de euro (aproximativ 25.000 lei) pentru spital și agenție. Dar drama lor nu s-a oprit aici.

Consulatul italian îngreunează repatrierea corpului bebelușului. Vor ca actele să fie primite prin poșta fizică

Procedurile de repatriere s-au transformat într-o cursă împotriva timpului. Consulatul italian din Smirna refuză să elibereze autorizația pentru transportul trupului neînsuflețit până nu primește documentele în format fizic, prin poștă, de la agenția funerară din Antalya, care la rândul ei trebuie să le primească tot prin poștă. „Nu acceptă e-mail, doar plic trimis prin poștă. În 2025, nu înțeleg toată această birocrație”, spune mama, disperată. Dacă documentele nu ajung la timp, zborul va fi anulat și reprogramat, ceea ce înseamnă noi costuri și prelungirea chinului, mai adaugă Știri Diaspora.

Între timp, prietenii și comunitatea au pornit o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta familia. Cei care doresc să sprijine pot face donații în contul IBAN: IT75A0623036141000015266780.

acum 2 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 17 minute
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean
acum 18 minute
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
acum 24 de minute
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
acum 30 de minute
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
acum 43 de minute
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
acum 52 de minute
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
acum 58 de minute
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
