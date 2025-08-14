Bebelușul unor români din Italia a murit în vacanță în Turcia. Familia, disperată, se luptă cu birocrația italiană pentru repatriere

Roxana și Bogdan Roman trăiesc în Italia de peste 20 de ani. Ea lucrează la Ceggia, iar el lucrează ca meseriaș. În urmă cu șase ani li s-a născut primul copil, Iannis, un băiat cuminte, pasionat de fotbal, care din toamnă urma să înceapă școala primară. Aproape zece luni în urmă, familia s-a mărit cu un băiețel blond, cu ochi albaștri, pe nume Arian.

La începutul lunii august, familia a decis să petreacă o vacanță în Antalya, Turcia, alături de prieteni. Au ales hotelul Royal Seginus, o locație apreciată, într-o zonă turistică renumită pentru istorie, cultură și natură. Primele zile au decurs liniștit, până marți dimineață, când totul s-a schimbat.

„Era ora 5 când l-am auzit plângând. S-a ridicat mai întâi tatăl, apoi și eu. L-am mângâiat puțin, îl durea burtica, dar i-a trecut repede. Era la fel de vesel, cu zâmbetul lui obișnuit. Ne-am întors la culcare. Când ne-am trezit din nou, avea pete pe corp și pielea violet. L-am luat în brațe și era fără cunoștință”, povestește mama, citată de Știri Diaspora.

Disperarea mamei

Roxana a fugit la recepția hotelului cerând un medic. A durat mult până acesta a ajuns, iar ambulanța a venit și mai târziu. Între timp, turiști din Ucraina și Germania au intrat în cameră și au încercat să îi facă micuțului respirație gură la gură și masaj cardiac. În cele din urmă, ambulanța a sosit, iar copilul a fost transportat la spital, unde mama a putut să îl însoțească. „După aproximativ 40 de minute, medicii mi-au spus că fiul meu nu mai este”, spune ea cu voce stinsă.

A urmat recunoașterea trupului, declarațiile la poliție și predarea documentelor către agenția funerară locală. Părinții au fost nevoiți să achite cheltuieli în valoare de 5.000 de euro (aproximativ 25.000 lei) pentru spital și agenție. Dar drama lor nu s-a oprit aici.

Consulatul italian îngreunează repatrierea corpului bebelușului. Vor ca actele să fie primite prin poșta fizică

Procedurile de repatriere s-au transformat într-o cursă împotriva timpului. Consulatul italian din Smirna refuză să elibereze autorizația pentru transportul trupului neînsuflețit până nu primește documentele în format fizic, prin poștă, de la agenția funerară din Antalya, care la rândul ei trebuie să le primească tot prin poștă. „Nu acceptă e-mail, doar plic trimis prin poștă. În 2025, nu înțeleg toată această birocrație”, spune mama, disperată. Dacă documentele nu ajung la timp, zborul va fi anulat și reprogramat, ceea ce înseamnă noi costuri și prelungirea chinului, mai adaugă Știri Diaspora.

Între timp, prietenii și comunitatea au pornit o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta familia. Cei care doresc să sprijine pot face donații în contul IBAN: IT75A0623036141000015266780.

