Bărbat rănit grav, după ce a fost atacat de urs, în Harghita. S-a solicitat elicopterul SMURD

Un bărbat a fost atacat de urs în comuna Tulgheş, pentru transportarea sa la spital fiind solicitat elicopterul SMURD, de la Târgu Mureş, a informat ISU Harghita, scrie Agerpres. Sursa citată a precizat că bărbatul este conştient şi prezintă răni la nivelul feţei, mâinii drepte şi a piciorului stâng.



Victima a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi primeşte îngrijiri medicale. Biroul de presă al ISU a mai precizat că a fost alertat elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, care va ajunge în localitate în aproximativ 30 minute, urmând să aterizeze pe terenul de sport din Tulgheş.



Este a treia persoană atacată de urs în ultimele săptămâni, în Harghita.

Ce spune ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni seara, după ce a participat la şedinţa coaliţiei, de la Parlament, că propune o intervenţie graduală în cazul urşilor care vin în localităţi şi în preajma acestora, dar şi că în România în prezent lipseşte o procedură de intervenţie rapidă, scrie Agerpres.



"Am prezentat două lucruri astăzi. Am aici o notă de informare pe care am pregătit-o împreună cu domnul ministru Bode privind intervenţiile din ultimii cinci ani, numărul de apeluri în ultimii cinci ani, evoluţia populaţiei în funcţie de estimările care sunt la nivelul asociaţiilor de vânătoare şi numărul de cazuri de atac de urs, valoarea pagubelor şi valoarea despăgubirilor. În acelaşi timp le-am prezentat colegilor din coaliţie situaţia comparativă sau analiza comparativă cu celelalte state membre UE care gestionează populaţii mai mari sau mai mici de urşi şi modalitatea de intervenţie imediată în fiecare ţară. Am constatat că în fiecare ţară unde există populaţie mai mare sau mai mică de urs brun există şi o procedură de intervenţie rapidă. Acest lucru în România lipseşte. Din acest motiv este nevoie de o legislaţie care să reglementeze modul în care intervenim în cazul în care vorbim de forţă majoră, de situaţie critică. Propunem din partea Ministerului Mediului o intervenţie graduală", a declarat ministrul Tanczos Barna.

