BANCUL ZILEI: "Sinceritatea " unui soț

- Auzi, eu dacă mor, te vei recăsători?

- Ești normală? Ce e cu întrebarea asta?

- Acum mi-a venit! Deci, ce vei face?

- Ești culmea! Cum pot să îți răspund la așa ceva?

- Hai zi că nu mă supăr!

- Nu știu... Probabil. După un timp... Sincer nu mă pot gândi la așa ceva acum!

- Ok!

După un timp, soția revine.

- Și va dormi în patul nostru?

- Femeie, nu ești normală! Ce-s întrebările astea?

- Chestii de-ale mele!

- Chiar nu am habar! Crezi că mă pot gândi la asemenea situație? Probabil că va dormi cu mine, aici! Nu știu! Lasă-mă sa citesc!

- Bine!

Dar ea, tot nu se lasă cu întrebările și revine.

- Dar va purta și hainele mele?

- Hai că ești culmea! Alte gânduri nu ai?

- Curioziate, nimic mai mult!

- Posibil, nu știu! Nu cred! Poate unele! Of, ce întrebări ai azi!

- Am; ok!

Stau ei ce stau, și ea revine:

- Dar va conduce mașina mea?

- Nu, că nu are carnet!

