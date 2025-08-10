Data publicării:

BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Bancul zilei. În Rai, Dumnezeu a chemat câțiva români pentru a sta de vorbă cu ei.

- Cum o duc moldovenii tăi, Ștefane?

- Rău Doamne, rău.

- Cum așa?

- Păi jumătate sunt în Spania, iar jumătate se află în Rusia.

- Dar ardelenii tăi, Iancule?

- Binișor Doamne.

- Cum așa?

- Păi jumătate sunt în Italia, iar cealaltă jumătate în Germania.

- Dar oltenii tăi, Tudore?

- Foarte bine, Doamne.

- Cum așa?

- Păi jumătate sunt în Timișoare, un sfert sunt în Camera Deputaților, iar restul în Senat!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
10 aug 2025, 08:05
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...
09 aug 2025, 07:15
BANCUL ZILEI: Cu Zăpadă în Caraibe
08 aug 2025, 08:35
BANCUL ZILEI: Destinul unui copil
07 aug 2025, 06:02
BANCUL ZILEI: Pedeapsa pentru bigamie
05 aug 2025, 08:00
BANCUL ZILEI: Despre elemente...
04 aug 2025, 08:52
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
BANCUL ZILEI: Domnule doctor, am înnebunit
03 aug 2025, 06:26
BANCUL ZILEI: Soție de magician
02 aug 2025, 10:07
BANCUL ZILEI: Oferta...
01 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Medicamentul împotriva bolii
31 iul 2025, 08:28
BANCUL ZILEI: Când te bate Dumnezeu
30 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Cadoul dn America
29 iul 2025, 08:22
BANCUL ZILEI: Discuție între țărani...
28 iul 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Alegerea soției...
27 iul 2025, 08:43
BANCUL ZILEI: Discuții cu părinții, după prima întâlnire
26 iul 2025, 06:32
BANCUL ZILEI: Bărbatul a încurcat-o!
25 iul 2025, 08:23
BANCUL ZILEI: Record de vânzări la supermarket
24 iul 2025, 08:51
BANCUL ZILEI: Luna de miere, plină de surprize
23 iul 2025, 09:15
BANCUL ZILEI: Despre relația de cuplu
22 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Interpretarea anunțurilor matrimoniale ale femeilor
21 iul 2025, 09:16
BANCUL ZILEI: Mesajul buclucaș
20 iul 2025, 08:21
BANCUL ZILEI: Dorința unui copil
19 iul 2025, 07:34
BANCUL ZILEI: Doi olteni în vacanță
18 iul 2025, 08:48
BANCUL ZILEI: Concurs de lingvistică
17 iul 2025, 08:25
BANCUL ZILEI: Durerea de măsea
16 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Femeia adulteră
15 iul 2025, 08:06
BANCUL ZILEI: Viața privată...
14 iul 2025, 11:06
BANCUL ZILEI: Soția, grijă de mamă
13 iul 2025, 09:31
BANCUL ZILEI: Bulă începe să vândă din casă
12 iul 2025, 06:08
BANCUL ZILEI: Bulă, raport primit de la vecin
11 iul 2025, 08:41
BANCUL ZILEI: Caracterizarea Mariei pentru soț
10 iul 2025, 08:13
BANCUL ZILEI: Despre cafea...
09 iul 2025, 08:41
BANCUL ZILEI: Medicamentul alternativ
08 iul 2025, 09:07
BANCUL ZILEI: E-mail de la soție...
07 iul 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Înțelepciunea unei femei
06 iul 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Noi impozite pentru pensionari
05 iul 2025, 07:19
BANCUL ZILEI: Soția, plecată în delegație...
04 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Lecția de economie
03 iul 2025, 08:36
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de dirigenție
02 iul 2025, 06:51
BANCUL ZILEI: Un oltean, în bazar
30 iun 2025, 08:20
BANCUL ZILEI: Cererea unui pensionar
29 iun 2025, 06:20
BANCUL ZILEI: Grija soțului pentru consoartă
27 iun 2025, 09:03
BANCUL ZILEI: Călugăriță și călugăr, apropiați din cauza viscolului
26 iun 2025, 09:08
BANCUL ZILEI: Un preot novice
25 iun 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Ardeleanul a încurcat-o...
24 iun 2025, 08:38
BANCUL ZILEI: Tăticul a încurcat-o
23 iun 2025, 09:05
BANCUL ZILEI: Dumnezeu s-a decis pe cine să treacă la Bac
22 iun 2025, 05:41
BANCUL ZILEI: Despre muncă și distracție
21 iun 2025, 07:13
BANCUL ZILEI: Condamnarea...
20 iun 2025, 09:21
BANCUL ZILEI: Biletul soției pentru soț...
19 iun 2025, 08:07
BANCUL ZILEI: Definiția dezamăgirii
18 iun 2025, 08:04
Cele mai noi știri
acum 11 minute
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
acum 26 de minute
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
acum 26 de minute
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
acum 53 de minute
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
acum 1 ora 2 minute
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO
acum 1 ora 27 minute
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
acum 1 ora 31 minute
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
acum 1 ora 47 minute
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Cele mai citite știri
pe 9 August 2025
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
pe 9 August 2025
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
pe 9 August 2025
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
pe 9 August 2025
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
pe 9 August 2025
Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel