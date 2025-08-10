BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu

Bancul zilei. În Rai, Dumnezeu a chemat câțiva români pentru a sta de vorbă cu ei.
- Cum o duc moldovenii tăi, Ștefane?
- Rău Doamne, rău.
- Cum așa?
- Păi jumătate sunt în Spania, iar jumătate se află în Rusia.
- Dar ardelenii tăi, Iancule?
- Binișor Doamne.
- Cum așa?
- Păi jumătate sunt în Italia, iar cealaltă jumătate în Germania.
- Dar oltenii tăi, Tudore?
- Foarte bine, Doamne.
- Cum așa?
- Păi jumătate sunt în Timișoare, un sfert sunt în Camera Deputaților, iar restul în Senat!
de Val Vâlcu
