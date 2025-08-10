BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu

Bancul zilei. În Rai, Dumnezeu a chemat câțiva români pentru a sta de vorbă cu ei.

- Cum o duc moldovenii tăi, Ștefane?

- Rău Doamne, rău.

- Cum așa?

- Păi jumătate sunt în Spania, iar jumătate se află în Rusia.

- Dar ardelenii tăi, Iancule?

- Binișor Doamne.

- Cum așa?

- Păi jumătate sunt în Italia, iar cealaltă jumătate în Germania.

- Dar oltenii tăi, Tudore?

- Foarte bine, Doamne.

- Cum așa?

- Păi jumătate sunt în Timișoare, un sfert sunt în Camera Deputaților, iar restul în Senat!

