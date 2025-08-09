BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...

Bancul zilei. Doi buni prieteni se întâlnesc la unul dinre ei.

- Ce faci, Ione?

- M-a pus nevastă-mea să fac curat prin casă.

- Mamăăăă, ce fătălău ești. Eu nu-i permit lu` nevastă-mea, să-mi dea ordine.

- Cum nu-i permiți, bă? Ieri când am fost la tine, îi călcai o rochie.

- Băi, nebunule, am călcat-o fără să-mi zică ea, că mie nu-mi dă nimeni ordine în viața asta.

