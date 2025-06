Autostrada Unirii și Autostrada Moldovei, out din PNRR? Niciun progres al construcției. ”Să nu ne amăgim, nu pot fi terminate”

Segmente din două autostrăzi din România, finanțate prin PNRR, nu au înregistrat niciun progres în construcția fizică. Astfel, noul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, atrage atenția că nu are rost să ne mințim că, în condițiile actuale, ar putea fi terminate până anul viitor. În final, deși puteau fi finanțate prin PNRR, autostrăzile vor trebui construite din alte surse.

”Sunt segmente din A7 (Autostrada Moldovei), sunt segmente din A8 (Autostrada Unirii), care nu au încă progres fizic pe construcţia respectivă. Aşa cum vă puteţi imagina, acestea fiind segmente prioritare, deja suntem în discuţii - şi vă pot confirma că am început încă de ieri- pentru reaşezarea surselor de finanţare pe aceste segmente, dar e foarte important să nu ne amăgim că ele pot fi terminate până la sfârşitul anului viitor, când ştim că termenele sunt mult peste. Din acest punct de vedere, mi se pare o chestiune de seriozitate să explicăm românilor că vor fi finanţate din alte surse şi că nu pot fi finanţate din PNRR”, a afirmat Dragoş Pîslaru, în conferinţă de presă.

Din ce cauză suntem în această situație? Pîslaru acuză ”populismul”. Respectiv, dă vina pe ”greaua moștenire”, așa cum ne-a obișnuit politica românească- ”am ajuns aici ca urmare a populismului pe care l-am avut în administrarea ţării”.

”Am avut perioade electorale extinse de peste un an, am avut alte priorităţi, lucruri care au condus la respingerea sau amânarea unor reforme pentru că ele nu erau populare, nu aduceau voturi, deşi erau imperios necesare pentru împingerea mai departe a Planului. Am ajuns aici pentru că a existat o lipsă de asumare a acestei modernizări pe care o avem în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Aici nu este vorba de mofturi ale Comisiei Europene. Este vorba despre faptul că aveam un plan şi acele lucruri nu s-au făcut la timp şi au fost amânate. S-a alocat foarte multă energie pe ce să punem în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Au fost dezbateri încrâncenate de ce a fost, ce s-a băgat, cum s-a băgat în Planul Naţional de Rezilienţă şi a fost mult mai puţină energie pe implementarea lor, ca şi cum, dacă ar fi agăţate în Planul Naţional de Redesare şi Rezidenţă, ar însemna automat că sunt făcute” a mai susținut ministrul.

Se caută răspunsuri la fostul minister al lui Grindeanu. Doar 10% din A8 e gata

În urmă cu o zi, liberalul Alexandru Muraru a reclamat progresul extrem de lent de pe Autostrada A8, care reprezintă o prioritate regională și un angajament asumat de întreaga coaliție.

”Situaţia actuală a implementării acestui proiect generează îngrijorări profunde, pe care le semnalez cu responsabilitate şi cu toată seriozitatea care se impune. La peste un an de la începerea lucrărilor pe primul tronson în execuţie — Moţca - Târgu Neamţ — progresul este extrem de lent: abia s-au realizat aproximativ 10% din lucrări, iar în ultimele săptămâni, activitatea pe şantier a fost practic blocată” a declarat Muraru.

”În calitate de deputat PNL de Iaşi, am adresat deja mai multe întrebări oficiale conducerii Ministerului Transporturilor, solicitând informaţii concrete privind măsurile de accelerare a lucrărilor şi de deblocare a procedurilor pe celelalte tronsoane ale Autostrăzii Unirii. Din păcate, până în prezent, răspunsurile primite nu reflectă o asumare clară a acestor termene critice” a mai spus liberalul.

