Arafat, noi precizări despre rolul SMURD în cadrul DSU - Video

”Sistemul de urgenta este unul complex, integreaza mai multe structuri, medicale si nemedicale. SMURD este doar o parte din acest sistem si nu are cum sa functioneze separat de restul structurilor.

Puterea sistemului nostru este in modul in care este organizat si in modul in care integreaza personalul si resursele din cadrul UPU-SMURD, IGSU, IGAv, Ambulanta si SALVAMONT!

Am solicitat colegilor din cadrul DSU sa inceapa o campanie de informare prin care dorim sa eliminam conceptiile eronate si informatiile gresite despre cum functioneaza sistemul al carui rol principal este salvarea de vieti.”, a transmis

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din MAI, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat joia trecută, la Braşov, că nu vede niciun motiv pentru o eventuală integrare a SMURD în Ministerul Sănătăţii (MS), demers care nu ar face decât 'să slăbească sistemul şi să strice ce s-a construit'.

'Integrarea în MS a SMURD sau ruperea modului de lucru al sistemului de urgenţă care există la momentul actual, care este un mod integrat cu DSU şi care şi-a dovedit eficienţa - cel puţin pe durata pandemiei s-a văzut foarte clar eficienţa unei coordonări unitare - şi întoarcerea în timp la un model în care fiecare era într-un alt loc nu face decât să slăbească sistemul şi să strice ce s-a construit. Mergem mai departe pe un model integrat. Cu MS se colaborează, dar coordonarea este într-un singur singur loc. La o intervenţie nu merge numai Ambulanţa, medicul, merg şi pompierii, şi SMURD-ul, elicopterul', a declarat dr. Raed Arafat, care s-a aflat joi la Braşov, cu prilejul inaugurării noii clădiri a UPU-SMURD.

El a subliniat că nu vede niciun motiv pentru această 'ruptură'. 'Acest sistem, de când l-am dezvoltat, din 2007, l-am dezvoltat să mergem împreună. (...) Nu văd acum niciun motiv să rup acum, unele la Interne, altele la Sănătate, şi să stricăm ceea ce s-a dovedit foarte eficient', a spus şeful DSU.

