ANOFM România consolidează sprijinul pentru Republica Moldova. Vizită strategică la Chișinău pentru modernizarea pieței muncii 

Delegația română, condusă de președintele Florin Cotoșman, are programate întâlniri cu conducerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din România (ANOFM) din Republica Moldova și cu reprezentanți ai Ministerului Muncii, în vederea stabilirii unor direcții comune de dezvoltare.

Vizita are un rol strategic, într-un context în care Republica Moldova accelerează reformele necesare apropierii de standardele Uniunii Europene. Experiența ANOFM România în modernizarea serviciilor publice de ocupare, în atragerea fondurilor europene și în implementarea unor mecanisme inovatoare, precum Finanțarea Nelegată de Costuri (FNLC), reprezintă un avantaj major pentru autoritățile moldovene interesate să își consolideze capacitatea instituțională.

Un model instituțional care apropie Chișinăul de standardele UE

Pe parcursul întâlnirilor, experții români vor prezenta modelele de lucru utilizate în România, soluțiile de digitalizare aplicate în ultimii ani, precum și modul în care accesarea finanțărilor europene a contribuit la modernizarea infrastructurii și la creșterea eficienței serviciilor oferite cetățenilor și angajatorilor. Discuțiile se concentrează pe transferul de expertiză și pe dezvoltarea unor proiecte comune menite să sprijine reformarea pieței muncii din Republica Moldova.

“Intre ANOFM Romania si ANOFM Moldova exista un protocol de colaborare inca din 2007, anul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Ne dorim ca această colaborare să ajute Republica Moldova să accelereze adoptarea standardelor europene, să își consolideze capacitatea administrativă și să poată accesa cu succes finanțările disponibile în etapa de preaderare. România a parcurs acest drum, îl înțelege în profunzime și este pregătită să transmită mai departe tot know-how-ul acumulat.

Procesul de aderare este complex, dar sprijinul tehnic potrivit poate face diferența. Iar ANOFM România va rămâne un partener activ și consecvent al Republicii Moldova în tot acest efort”, a declarat Florin Cotosman, presedintele ANOFM Romania, pentru DC NEWS.

Expertiza românească, catalizator al integrării europene

Cooperarea dintre cele două agenții confirmă rolul României de partener solid al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, iar expertiza ANOFM devine un vector important în modernizarea instituțională necesară alinierii la standardele UE.

„Succesul ANOFM România în accesarea de fonduri europene nu este unul întâmplător. Instituția a luat naștere ca o condiționalitate privind aderarea României la Uniunea Europeană, deci prin esența sa ANOFM este una dintre cele mai europenizate instituții din România. Nu întâmplător, Chișinăul a preluat modelul român privind organizarea pieței muncii, însuși serviciul public de ocupare din Republica Moldova denumindu-se la rândul său ANOFM.

Această apropiere instituțională are o valoare strategică uriașă pentru parcursul european al Republicii Moldova. În fapt, ANOFM România devine un liant natural între administrația de la Chișinău și standardele Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă. Modelul românesc — deja testat, funcțional și validat prin rezultate — oferă Moldovei un traseu clar de urmat în modernizarea serviciilor publice, în profesionalizarea sistemului și în atragerea finanțărilor europene.

Sprijinul tehnic și instituțional pe care România îl oferă astăzi poate accelera decisiv alinierea Republicii Moldova la mecanismele și regulile europene. Este o colaborare care reduce costurile de tranziție, minimizează riscurile birocratice și crește capacitatea Chișinăului de a implementa politici conforme cu acquis-ul comunitar. În acest sens, ANOFM România nu este doar un partener, ci un catalizator al modernizării și un vector direct al integrării europene pentru Republica Moldova”, a declarat economistul Radu Mușetescu, pentru DC NEWS.