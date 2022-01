Andreea Esca, despre momentul în care CERȘEA pe stradă: Ceream un leu sau 25 de bani. Ai mei află chiar ACUM

Pe 27 ianuarie, Cătălin Măruță a împlinit vârsta de 44 de ani, iar una dintre invitatele sale speciale a fost celebra lui colegă, Andreea Esca.

Jurnalista i-a transmis toate cele bune prezentatorului TV și i-a adus, în cadou, un bol cu faimoasa ei salată de vinete, un deliciu adorat de toți prietenii știristei.

La "un pahar de vorbă", Andreea Esca a făcut mai multe dezvăluiri și i-a povestit lui Cătălin Măruță cum le cerea bani oamenilor, pe stradă, în tinerețe.

Andreea Esca le cerea bani străinilor, pe stradă

Întrebată de Cătălin Măruță dacă s-ar putea vedea în aceeași ipostază, Andreea Esca a recunoscut că nu ar putea sta departe de telefon pentru atâtea zile. Ea a dezvăluit că le cerea bani trecătorilor, pe stradă, pentru a-și suna bunica din cabina telefonică poziționată vizavi de casa sa.

Prezentatoarea TV a povestit că odată a fost nevoită chiar să își convoace colegii de clasă la o "chetă", pentru a-și plăti factura uriașă la telefon.

"O dată am vorbit atât de mult la telefon, încât a venit nota foarte foarte mare. M-am gândit că nu o să fie bine, pe vremea aia era un alt fel de parenting, așa că am plecat prin liceu și am făcut chetă, printre colegi, ca să plătesc telefonul pe ascuns. Doar i-am luat, nu i-am dat înapoi. Ai mei află chiar acum.

Țin minte că aveam o cabină telefonică, una albastră, vizavi de casă. Stăteam în fața ei și ceream un leu sau 25 de bani, numai ca să dau telefon. O sunam pe mamaie, eram leșinată să-i dau telefon", a spus Andreea Esca, în emisiunea La Măruță, de pe PRO TV.

"Luam mașina și când mă întorceam o puneam perfect, să nu se vadă că am luat-o"

Printre altele, Andreea Esca a rememorat și momentul în care a luat mașina fără știrea părinților, apoi a parcat-o în același loc, pentru ca mama și tatăl ei să nu-și dea seama.

"Mama mi-a spus, cred că aveam vreo 30 și ceva de ani, i-am mărturisit că luam mașina și când mă întorceam o puneam perfect, să nu se vadă că am luat-o. Eram rebelă. Mama și tata mi-au zis că și-au dat seama, pentru că nu puneam și benzină", a mai spus Andreea Esca.

