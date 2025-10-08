Analiza care arată dacă ai deficit de fier: sideremie, feritină și fier seric. Par la fel, dar doar una îți spune adevărul

Tot mai mulți români ajung la analizele de sânge fără să înțeleagă exact ce înseamnă rezultatele. Printre cele mai frecvente confuzii sunt cele dintre feritină, fier seric și sideremie, trei analize care, deși par identice, pot oferi informații complet diferite despre starea de sănătate a organismului.

Medicii spun că interpretarea greșită a acestor valori duce adesea la tratamente inutile sau, dimpotrivă, la ignorarea unei deficiențe grave de fier. Iar asta poate avea consecințe serioase: de la oboseală cronică și amețeli, până la tulburări hormonale și afectarea inimii.

Fierul joacă un rol esențial în transportul oxigenului către celule, în imunitate și în buna funcționare a creierului. De aceea, atunci când valorile din analize sunt modificate, medicii recomandă întotdeauna o evaluare completă, nu doar un singur test.

Puțini știu însă că una dintre aceste analize arată cantitatea de fier din sânge în acel moment, în timp ce alta indică rezervele pe termen lung ale organismului. Iar a treia... este adesea confundată, deși înseamnă altceva decât pare.

Diferențele par mici, dar sunt esențiale. Un rezultat aparent bun poate ascunde o carență gravă, iar o valoare crescută nu înseamnă întotdeauna un exces real de fier.

