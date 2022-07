Ana Morodan, implicată într-un accident rutier. A intrat într-un camion. "I am the best driver ever" - Foto în articol

Ana Morodan, implicată într-un accident rutier. A intrat într-un camion. "I am the best driver ever" / Foto: Instagram Ana Morodan

Ana Morodan a fost implicată într-un accident rutier, transmite Realitatea Plus. Se pare că în timp ce se îndrepta spre județul Vâlcea pentru filmări, din lipsa atenției, aceasta nu a apreciat corect distanța față de un camion și a intrat direct în el. Bolidul de lux a fost avariat, motiv pentru care vedeta și-a anulat filmările. Vedeta urma să filmeze la Horezu pentru o emisiune.

Totuși, Ana Morodan a declarat că nu este îngrijorată din cauza incidentului și nici din cauza pagubelor suferite. Din contră, aceasta a spus că este liniștită, ba chiar le-a recomandat și celorlalți să își păstreze calmul în astfel de situații. Ceea ce o îngrijorează, de fapt, sunt bijuteriile sale, a spus amuzată Morodan.



"Tuturor care faceți accidente, să nu vă panicați prea tare. Este doar tablă. Grav era să-mi fi pierdut un inel cu diamante că atunci muream.", a declarat vedeta.

Morodan: I am the best driver ever

Vedeta a postat pe Facebook o fotografie cu mașina accidentată.

"Fix cu 16 minute înainte să demonstrez, Din Nou, că I am the best driver ever. Eh, fie, I never really cared about my cars. I care about my dresses.", a scris Ana Morodan pe contul ei de Instagram.

Ana Morodan a mai fost implicată într-un accident rutier în urmă cu câteva luni. Atunci, vedeta a intrat într-o mașină de gunoi care era staționată pe partea dreaptă a străzii.

Ana Morodan, probleme după moartea părinților: Am fost la psihiatru. Medicul mi-a spus că nu va dispărea

Anterior, Ana Morodan a vorbit despre problemele pe care le-a avut după ce și-a pierdut ambii părinți.

"Am avut o perioadă foarte grea, după ce mi-am pierdut părinții. Aveam atacuri de panică, anxietate. Am fost la psihiatru care mi-a spus că am un burn out și s-a transformat într-o mică depresie. Unul dintre medicii din Elveția mi-a spus că odată ce s-a activat anxietatea nu mai dispare niciodată. Lucru care m-a ambiționat să găsesc soluția și să îmi revin. În 1 ianuarie 2019 mi-am revenit. Sunt zile în care sunt foarte stresată, că am foarte mult de lucru, dar nu mai este genul ăla de anxietate”, a spus Ana Morodan la Antena Stars. Vezi mai mult AICI.

"Toată lumea mi-a zis că arăt bolnăvicios". Ana Morodan, pe masa de operație: Nu mai pot

"Am o problemă că m-am îngrășat, în ultima vreme, foarte mult! Nu știu de ce. Cred că am mâncat iar pe bază de stres sau pur și simplu îmi place să mănânc. Mai trebuie să slăbesc câteva kilograme și, da, o să îmi fac micșorare de sâni pentru că, la vârsta mea, nu mai pot, coloana mea nu mai poate sta dreaptă, știi.

Sânii sunt foarte grei și o trag în jos și nu mai poate sta dreaptă și atunci e o problemă medicală. Dar în același timp am fost jumătate de viață cu sânii mari, a fost superb! Nu am stat în viața mea la o coadă! Splendid! Dar vreau să văd și cum e cu sânii mici, adică cum e să porți o rochie fără bretele, fără să îți prinzi aici scoci. (...) Cred că o să fac și o lipoabsorbție pentru că provin dintr-o familie de femei care pun foarte mult pe burtă, dar nu despre asta este vorba, ci despre faptul că am nevoie de grăsimea mea să o injectez în anumite articulații cu care am probleme. Asta e o glumă, adică nu e o glumă, dar e real, dar sinceră să fiu eu abia aștept să fac și lipoabsorbția ca să nu se mai pună în veci pe burtă.", a spus recent Ana Morodan, într-un interviu pentru ciao.ro. Ulterior ea și-a făcut acea operație de micșorare a sânilor. Vezi mai mult AICI.

