Amnistia pentru firme şi persoane fizice, pe agenda ședinţei de Guvern de miercuri - Vezi și alte proiecte de pe ordinea de zi

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri analiza proiectului de ordonanţă de urgenţă cu privire la amnistia pentru firme şi persoane fizice.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanţelor bugetare şi a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în 2024, dar şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicat marţi în consultare de Ministerul Finanţelor.

Ce arată proiectul cu privire la amnistia pentru firme şi persoane fizice





Potrivit proiectului, persoanele fizice care înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 august 2024 ar putea beneficia de anularea unei părţi din acestea, dar şi de anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data menţionată.



Guvernul are pe agendă proiectul de lege privind modificarea şi completarea literei B din anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, cu scopul transpunerii unor directive europene.



Executivul are în vizor şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la mai multe obiective de investiţii printre care: "Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre", "Nod rutier A3 (km 39+940) - DN 1P (Spinuş)", judeţul Bihor, "Nod rutier A1 (km 326+155) - DJ 704 (Cugir)", judeţul Alba, "Nod rutier A1 (km 528+509) - DJ 682G (Cruceni)", judeţul Arad, precum şi "Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti".

Ce se mai află pe ordinea de zi





Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern se mai află aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în 2024, precum şi acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri.



Totodată, Executivul urmează să modifice şi completeze Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului", desfăşurat în perioada 2015 - 2025.



Guvernul mai are pe agendă recunoaşterea Fundaţiei "Varlaam Mitropolitul" ca fiind de utilitate publică. Executivul urmează să aprobe modificarea repartizării sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.



Conform proiectului de hotărâre, este vorba despre suma de 308.442.366,24 lei, care va fi repartizată, în acest sens, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Alte proiecte de pe ordinea de zi





Guvernul mai are pe ordinea de zi aprobarea finanţării proiectelor de reabilitare şi/sau extindere a reţelei naţionale de transport al gazelor naturale aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - SA, precum şi modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.



Executivul are în analiză, în şedinţa de miercuri, proiectul de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii, a celui privind modificarea şi completarea Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G.



Pe ordinea de zi se află şi mai multe memorandumuri, printre care cele referitoare la aprobarea transmiterii către statele terţe a proiectului de text cadru pentru iniţierea negocierilor în vederea modificării Acordurilor bilaterale de scutire de vize pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu/oficiale, pe care România le are încheiate cu anumite state terţe, respectiv pentru convenirea altor facilităţi în materie de vize, la încheierea Parteneriatului Cadru privind Protecţia Copilului (CPCP) între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, precum şi la aprobarea poziţiei României în legătură cu propunerea de modificare a Statutului Băncii Europene de Investiţii, în conformitate cu Articolul 308 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, conform Agerpres.

