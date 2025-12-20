€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Iubitul tânăr al Rodicăi Stănoiu, val de acuzații: "Tot circul ăsta are la bază anularea testamentului". Cum a cunoscut-o pe fosta ministră
Data actualizării: 18:09 20 Dec 2025 | Data publicării: 18:09 20 Dec 2025

Iubitul tânăr al Rodicăi Stănoiu, val de acuzații: "Tot circul ăsta are la bază anularea testamentului". Cum a cunoscut-o pe fosta ministră
Autor: Doinița Manic

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției Imagine cu Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției. Foto: Agerpres
 

Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu a rupt tăcerea și acum el este cel care lansează acuzații grave la adresa apropiaților fostului ministru al Justiției.

Marius Calotă, presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu lansează acuzații grave. El susține că toate controversele create după moartea fostului ministru al Justiției ar fi avut ca scop anularea testamentului din care lui îi revine o mare parte din avere.

Tot el susține că rudele Rodicăi Stănoiu nu s-au interesat de ea în ultimii ani și că au apărut abia acum, la împărțirea proprietatăților și a banilor. Totul în timp ce apropiații Rodicăi Stănoiu spun cu totul altceva: că el este cel care a făcut tot posibilul ca să profite de banii fostei ministre a Justiției, existând suspiciuni inclusiv asupra modului în care a murit Rodica Stănoiu, dar și a modului în care a fost redactat testamentul.

VEZI ȘI: Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr

Întrebat dacă el crede că va fi contestat acest testament, Marius Calotă spus: "Asta este o chestiune evidentă pentru că gândiți-vă, toată mascarada care s-a creat are ca obiect vătămarea testamentului. Tot circul ăsta, fraudulos aș putea să-i spun, asta are la bază - anularea testamentului. Încearcă din răsputeri să-l anuleze".

Rodica Stănoiu, "ca o mamă" pentru tânărul de 33 de ani?

Marius Calotă a negat că ar fi fost iubitul sau soțul Rodicăi Stănoiu și a afirmat că fostul ministru al Justiției i-a fost "ca o mamă".

"Am fost ca o familie, în sensul propriu al cuvântului. Doamna Rodica Stănoiu și familia mea, asta însemnând părinții mei, bunicii mei, am fost o familie. A fost un om foarte fericit alături de noi, un om care a trecut prin viață cu demnitate, a creat niște generații și din păcate astăzi unii vor să-i facă rău, i-au distrus imaginea", a mai spus acesta.

VEZI ȘI: Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament

Ce avere are Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu avea o avere considerabilă. Ea ar fi încasat, în ultimii ani, două pensii, una specială și una de fost senator, care însumau aproximativ 35.000 de lei lunar.

În presă s-a tot vorbit și despre mai multe proprietăți de valoare pe care aceasta le-ar fi deținut. Este vorba despre o vilă spațioasă în Pipera, una în Mamaia Sat, precum și o casă moștenită în centrul Capitalei, pe care ar fi înstrăinat-o la începutul anilor 2000. În plus, ea ar fi deținut mai multe titluri de stat, dar și obiecte de valoare, inclusiv opere de artă.

Rodica Stănoiu a fost căsătorită cu magistratul Șerban Viorel Stănoiu, fost judecător la Curtea Constituțională a României. În 2006, presa scria că veniturile cumulate ale celor doi depășeau 2,4 miliarde de lei vechi, echivalentul a peste 60.000 de euro la cursul de atunci.

Cât din averea Rodicăi Stănoiu ar urma să primească Marius Calotă

Potrivit surselor din presă, Calotă ar urma să primească partea cea mai mare a averii Rodicăi Stănoiu: vila din Pipera, casa de pe litoral, doua mașini (pe care le-ar conduce în prezent), 5% din banii din conturi și locul de veci din cimitir, cu condiția să aibă grijă de el.

Celorlalți moștenitori legatari le revin doar cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat pe care Rodica Stănoiu le avea la două bănci. 

Cum s-a cunoscut Rodica Stănoiu cu Marius Calotă

Marius Calotă, un tânăr jurist în vârstă de 33 de ani, s-a apropiat de Rodica Stănoiu în timpul pandemiei, după ce fostul ei soţ murise în 2017. El a apărut la braţul fostei ministre a Justiției la mai multe evenimente publice, ultima oară la funeraliile preşedintelui Ion Iliescu.

Cât despre cum s-au cunoscut cei doi, se pare că totul a pornit de la o bancă din parc. Apropiați Rodicăi Stănoiu au susținut că Marius Calotă ar fi analizat programul ei, obiceiurile și locurile în care își petrecea timpul liber, iar una dintre plăcerile de la care fosta ministră a Justiției nu se abătea erau plimbările în parc. Acolo și-a făcut apariția, la un moment dat, absolut „întâmplător”, tânărul cu 50 de ani mai tânăr.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rodica stanoiu
marius calota
moarte Rodica Stanoiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Iubitul tânăr al Rodicăi Stănoiu, val de acuzații: "Tot circul ăsta are la bază anularea testamentului". Cum a cunoscut-o pe fosta ministră
Publicat acum 20 minute
Mălina, fotoreporter sportiv, a murit la 27 de ani. Descoperirea, făcută de dimineață
Publicat acum 41 minute
Nu mai există foamete în Gaza, arată cele mai recente cercetări ONU
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Salata perfectă pentru masa de Crăciun. Nutriționistul Mihaela Bilic: E plină de antioxidanți și ajută la slăbit
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Un pilot a refuzat să mai decoleze pentru că nu-și primise salariul de cinci luni. S-a închis în cabina de comandă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close