Alternativă „verde“ la mașinile electrice. Inventator Iuliean Horneț: Din 66 de euro obțin 250 de litri de biodiesel / video

Iuliean Horneț, inventator, a fost invitat la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a vorbit despre biodiesel, ca alternativă la mașinile electrice care nu au autonomia necesară pentru a se deplasa pe distanțe mai lungi fără a fi alimentate și al căror timp de încărcare este mult mai mare în comparație cu mașinile cu combustie:

„Producătorii de mașini electrice sunt astăzi într-o mare încurcătură pentru că nu se mai vând. Am văzut parc în Franța plin cu mașini pe care nu le mai ia nimeni“, a spus Iuliean Horneț.

„Când oamenilor le scade puterea de cumpărare, din cauza inflației de pildă, se gândesc de 2-3 ori dacă să mai cumpere sau nu, că nu e ieftină o mașină electrică, mai ales una bună, care să aibă autonomie și să te poți deplasa cu ea și între orașe“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Avem la dispoziție biodieselul. Stă excelent la poluare față de dieselul obișnuit. De aceea se și folosește biodiesel în dieselul obișnuit, 6-11%, ca să țină dieselul în normele de poluare actuale“, a spus inventatorul.

„Dar dacă am folosi doar biodiesel?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Nu avem nicio problemă. Am fi în normele actuale cu o mașină cu motor diesel și introducem biodiesel. Eu am făcut biodiesel la mine la fabrică. Mi-am făcut acolo rafinărie și am făcut biodiesel și merg cu mașina cu motorina mea făcută din paie. Se poate!“, a spus inventatorul.

„La ce preț ar ajunge la pompă motorina făcută din paie“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Dau 60 de euro pe tona de paie și mai folosesc 10% din ea pentru a face procesul. Din 66 de euro obțin o medie de 1300 de litri de ulei de piroliză, din care 250 de litri este biodiesel. În plus, obțin și biogaz, și 400-500 de litri de biochar. Sunt cele trei produse care îmi asigură energia, curăță planete și reprezintă și îngrășământ pentru sol.

De anul acesta, printr-o directivă a Uniunii Europene, s-a decis să se reducă 40% din chimizarea agriculturii europene și să se completeze cu biochar.“, a mai spus Iuliean Horneț.

