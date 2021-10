Alexandra Stan a confirmat DIVORȚUL. Dani Oțil, reacție genială: N-ai văzut? Sunt ca japonezii! / Îl arunci în mare?

Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au căsătorit în mare secret în luna aprilie a acestui an, luând prin surprindere pe toată lumea.

"Am fost doar noi, familia, nașii și atât. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim", a spus cântăreața atunci, într-un interviu pentru revista VIVA.

Cu toate acestea, zvonurile separării Alexandrei Stan de soțul ei s-au întețit la scurt timp după, iar acum, artista a confirmat zvonurile.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au divorțat

Cei de acasă bănuiau faptul că Alexandra și Emanuel nu mai sunt împreună, iar în urmă cu puțin timp, vedeta a fost cea care a confirmat divorțul, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Dani Oțil: Cum e măritată?

Alexandra Stan: Păi nu mai sunt măritată, n-ai văzut? Am divorțat.

Dani Oțil: Când?

Alexandra Stan: S-au întâmplat multe. Eu sunt pe fast forward (n.r. pe redepe înainte), ca japonezii. Nu mai sunt căsătorită, sunt divorțată.

Imediat după acest dialog, Alexandra Stan a făcut și câteva glume pe seama situației și a povestit că încă se gândește dacă să păstreze sau nu inelul primit de la fostul ei soț:

Dani Oțil: Noi avem aici o statistică în gașcă. Fetele zic că inelul nu se dă înapoi niciodată.

Alexandra Stan: Păi nu cred că se dă înapoi, poți să-l vinzi, depinde cât se scump e.

Dani Oțil: A, deci ești de acord cu…

Alexandra Stan: Glumesc. Fiecare alege ce face cu inelul, eu cred că e urât să-l dai înapoi. E ca și cum ai da înapoi amintirile.

Dani Oțil: Îl arunci în mare?

Alexandra Stan: Nu știu ce să zic.

Dani Oțil: Dacă e cu pietroi de peste 5.000 de euro, ce faci cu el?

Alexandra Stan: Îl vinzi, îți dai seama.

Dani Oțil: Să știi că dacă întrebi bărbații e altfel. Bărbații zic să-l dai înapoi sau măcar contravaloarea. Așa ar fi corect, nu?

Alexandra Stan: Da, păi să dea și ei înapoi așteptările pe care le-au creat, visele…

Dani Oțil: Și anii.

Alexandra Stan: Anii, exact. Dă-mi visele înapoi și zilele cu soare!