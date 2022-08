Ai de gând să mergi în vacanță în Spania sau Portugalia? MAE, anunț pentru români

Informare de călătorie pentru Portugalia

Ministerul Afacerilor Externe a emis o informare de călătorie pentru Portugalia. Sindicatul Naţional al Muncitorilor din Aviaţia Civilă a anunţat intrarea în grevă a personalului de asistenţă tehnică la sol, angajat în structurile aeroporturilor din Lisabona, Porto, Faro şi Funchal. Astfel, până pe 28 august, inclusiv, vor fi înregistrate întârzieri în programul de zbor al companiilor aeriene, scrie Rador.

În aceste condiţii, cetăţenii români sunt rugaţi să îşi confirme zborurile cu companiile aeriene înainte de a se îndrepta către aeroporturi. Aceştia pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României din Lisabona, dar au la dispoziţie şi aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă!" a Ministerului de Externe.

Atenţionare pentru românii care merg în Spania

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Spania, unde, mai multe organizaţii sindicale au anunţat o grevă a însoţitorilor de zbor ai companiei aeriene Iberie Express, de mâine şi până pe 6 septembrie. Greva ar putea crea blocaje ale curselor operate de companie. În acestn sens, cetăţenilor români li se recomandă să se informeze din timp cu privire la situaţia zborurilor contractate, consultând pagina web a Ministerului sau operatorul de zbor.

Citește și:

Se repetă scenariul Omnia Turism? Iată ce ne-a scris o agenție de turism despre Soley Tour. Și cu banii dați, și pe drumuri în Kusadasi. ”Polița nu va acoperi despăgubirile”

Turiștii plecați în Turcia s-au trezit, la destinație, că nu au cazarea achitată. Nu cumpăraseră direct la de Soley Tour, ci de la o companie de turism intermediară. Vacanța fusese plătită integral din iulie, dar banii se pare că nu au ajuns către destinația finală, asta deși abia recent Soley Tour și-a anunțat incapacitatea de plată.

În urma știrilor apărute în DCNews.ro, legate de intrarea în incapacitatea de plată a Soley Tour, ne-a scris Mihaela Colis, administrator al agenției de turism Breeze Voyage, o agenție intermediară din Constanța, a cărei activitate se desfășoară exclusiv online. Breeze Voyage era partener al tour-operatorului Soley Tour.

Ceea ce ne atrage atenția compania de turism din Constanța este că Soley Tour, așa cum făcea și Omnia Turism, era o agenție de turism care-și vindea vacanțele și prin alte agenții mici, locale. Vindeau și servicii unice, nu doar pachete. Așa s-a întâmplat și cu o cazare vândută unor turiști prin Breeze Voyage pentru sfârșitul lunii august. Pentru respectiva cazare s-ar fi achitat avans în iunie și integral în iulie, dar agenția din Turcia parteneră a anunțat turiștii la destinație că nu i-au fost achitate camerele.

Redăm în continuare mesajul Mihaelei Colis către redacția DCNews.ro: ”Vă aducem la cunoștință faptul că în afara de pachete charter, Soley Tour vindea și cazări la hoteluri. În luna iunie 2022 am rezervat și achitat avans 30% din valoarea totală a cazării turiștilor noștri, ce au ales un hotel din Kusadasi, (...). În luna iulie am achitat către ei și diferența de 70%, apoi am primit voucherele de cazare, pe care le-am transmis turiștilor. În cursul zilei de 22.08.2022, turiștii ne-au scris prin intermediul Whatsapp că managerul hotelului le-a spus că a primit informare de la (...) partenerii locali ai celor de la Soley, prin care se comunica faptul că nu au fost achitate camerele”. Citește mai departe>>

