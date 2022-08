Se repetă scenariul Omnia Turism? Iată ce ne-a scris o agenție de turism despre Soley Tour. Și cu banii dați, și pe drumuri în Kusadasi. ”Polița nu va acoperi despăgubirile”

În urma știrilor apărute în DCNews.ro, legate de intrarea în incapacitatea de plată a Soley Tour, ne-a scris Mihaela Colis, administrator al agenției de turism Breeze Voyage, o agenție intermediară din Constanța, a cărei activitate se desfășoară exclusiv online. Breeze Voyage era partener al tour-operatorului Soley Tour.

Ceea ce ne atrage atenția compania de turism din Constanța este că Soley Tour, așa cum făcea și Omnia Turism, era o agenție de turism care-și vindea vacanțele și prin alte agenții mici, locale. Vindeau și servicii unice, nu doar pachete. Așa s-a întâmplat și cu o cazare vândută unor turiști prin Breeze Voyage pentru sfârșitul lunii august. Pentru respectiva cazare s-ar fi achitat avans în iunie și integral în iulie, dar agenția din Turcia parteneră a anunțat turiștii la destinație că nu i-au fost achitate camerele.

Redăm în continuare mesajul Mihaelei Colis către redacția DCNews.ro: ”Vă aducem la cunoștință faptul că în afara de pachete charter, Soley Tour vindea și cazări la hoteluri. În luna iunie 2022 am rezervat și achitat avans 30% din valoarea totală a cazării turiștilor noștri, ce au ales un hotel din Kusadasi, (...). În luna iulie am achitat către ei și diferența de 70%, apoi am primit voucherele de cazare, pe care le-am transmis turiștilor. În cursul zilei de 22.08.2022, turiștii ne-au scris prin intermediul Whatsapp că managerul hotelului le-a spus că a primit informare de la (...) partenerii locali ai celor de la Soley, prin care se comunica faptul că nu au fost achitate camerele”.

Agenția anunță că a plătit din fonduri proprii cazarea turiștilor săi, iar din partea Soley Tour nu a primit nicio explicație pentru neplata cazărilor. În acest sens, s-a adresat și Ministerului Turismului. ”Polița lor de asigurare pentru insolvență nu va acoperi despăgubirile pentru toți turiștii afectați, care și-au achiziționat pachete charter, mai ales pentru cei care și-au achiziționat doar cazare de la ei (serviciu unic)” ne mai transmite sursa citată.

Anunțul despre închiderea Soley Tour, făcut pe pagina de Facebook a proprietarului

Unul dintre proprietarii agenției Soley Tour, Erdinc Adali, a făcut anunțul intrării în incapacitatea de plată, pe Facebook: ”Bună ziua, îmi pare nespus de rău să vă informez că, începând de astăzi, nu mai putem onora pachetele vândute prin Soley Tour. După retragerea unilaterală a fostului asociat, creșterea petrolului, schimbarea zborurilor cu costuri suplimentare și încetarea creditării bruște de către partenerul local, toate astea ne-au adus în situația de acum. Sper ca într-un viitor apropiat să mă pot revanșa față de unii dintre dvs. Vom aștepta procedurile legale și apoi vom comunica ce trebuie făcut”.

Mesajul venea în timp ce grupuri de turiști ajungeau în Antalya. Compania de turism era relativ nouă, înființată în vara lui 2020, ca o companie touroperatoare româno-turcă. La începutul anului, Ionuț Nedea, ownerul Litoralulromanesc.ro, s-a retras din firmă.

Duminică, pagina de Facebook Soley Tour era activă, chiar și cu anunțuri de vacanță postate în prima parte a zilei și nu prezenta nicio informare către turiști cu privire la incapacitatea de plată.

Ministerul Turismului a anunțat că 78 de turiști se aflau în Turcia prin Soley Tour la momentul anunțului cu privire la incapacitatea de plată. 70 erau asigurați prin firma revânzătoare or prin asigurarea de călătorie. Opt turiști s-au întors în țară prin Cocktail Holidays.

