AFM a decontat plăți de peste 2,9 miliarde de lei în anul 2025

Până la acest moment, Administrația Fondului pentru Mediu a efectuat plăți în valoare de 2.900.789.926,41 lei, pentru finanțarea proiectelor aflate în derulare.

Cele mai mari sume au fost alocate pentru programe prioritare precum:

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică - 1.513.481.269,06 de lei;

Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED) - 542.311.626,94 de lei;

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 - 135.650.004,23 de lei;

Program privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul elevilor-microbuze electric-hibride, electrice, GNC - 131.499.225,47 de lei;

Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților - 100.000.000 de lei.

„Am menținut un ritm ridicat al decontărilor, pentru ca investițiile începute să avanseze fără întârzieri și pentru ca beneficiarii - autorități locale, instituții publice și cetățeni - să resimtă concret sprijinul financiar pus la dispoziție. Continuăm să lucrăm cu aceeași responsabilitate, pentru ca fondurile gestionate de AFM să genereze rezultate durabile și vizibile la nivelul întregii țări”, a spus Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Plățile pentru contractele deja semnate continuă, astfel încât investițiile în curs să nu fie afectate, iar comunitățile locale și mediul de afaceri să beneficieze de proiectele deja angajate.