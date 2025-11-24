AFM a decontat plăți de peste 2,9 miliarde de lei în anul 2025

AFM a plătit aproape 2,9 miliarde de lei pentru proiecte verzi, de la panouri fotovoltaice și LED-uri stradale, până la transport ecologic și modernizarea încălzirii centralizate
Până la acest moment, Administrația Fondului pentru Mediu a efectuat plăți în valoare de 2.900.789.926,41 lei, pentru finanțarea proiectelor aflate în derulare.
Cele mai mari sume au fost alocate pentru programe prioritare precum:
„Am menținut un ritm ridicat al decontărilor, pentru ca investițiile începute să avanseze fără întârzieri și pentru ca beneficiarii - autorități locale, instituții publice și cetățeni - să resimtă concret sprijinul financiar pus la dispoziție. Continuăm să lucrăm cu aceeași responsabilitate, pentru ca fondurile gestionate de AFM să genereze rezultate durabile și vizibile la nivelul întregii țări”, a spus Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.
Plățile pentru contractele deja semnate continuă, astfel încât investițiile în curs să nu fie afectate, iar comunitățile locale și mediul de afaceri să beneficieze de proiectele deja angajate.
de Roxana Neagu