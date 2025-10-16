Decizie de ultimă oră a Guvernului: AFM va prelua și finanța proiectele suspendate din PNRR

„Guvernul României a aprobat astăzi Memorandumul care crează premisele cadrului legal prin care Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va prelua și finanța proiectele critice pentru comunități, suspendate de la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 41/2025.

Valoarea totală a proiectelor preluate se ridică la peste 3,7 miliarde lei, acestea urmând să fie finanțate din bugetul Fondului pentru Mediu, conform anexelor 2a și 2b ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AFM.

Printre investițiile prioritare care vor beneficia de finanțare se numără: extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări de peste 2.000 de locuitori echivalenți (81 de contracte, în valoare de peste 1,5 miliarde lei); colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori, inclusiv în zone protejate (25 de contracte, peste 270 milioane lei); sprijinirea conectării populației vulnerabile la rețelele de apă și canalizare (14 contracte, peste 106 milioane lei); dezvoltarea infrastructurii pentru colectare selectivă și reciclare a deșeurilor – centre de aport voluntar, insule ecologice digitalizate, centre integrate urbane și instalații de reciclare (aproximativ 2 miliarde lei).

Măsura este esențială atât pentru finalizarea unor lucrări vitale în comunități, cât și pentru evitarea riscului de sancțiuni financiare la nivel european, în contextul procedurilor de infringement aflate în derulare privind calitatea apelor reziduale și țintele de reciclare.

„Administrația Fondului pentru Mediu finanțează proiectele de mediu lăsate în așteptare. AFM este pe deplin angajată să asigure continuitatea și finalizarea acestor proiecte vitale pentru comunități. Deblocarea lor reprezintă nu doar o investiție în infrastructura de apă și deșeuri, ci și un pas concret în îndeplinirea obligațiilor de mediu ale României. Sprijinim ferm implementarea rapidă și eficientă a acestor investiții, pentru că protecția mediului și dezvoltarea durabilă nu pot fi amânate” a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Prin aplicarea acestui memorandum, AFM devine principalul finanțator pentru proiectele strategice de apă și deșeuri, consolidând capacitatea României de a respecta jaloanele PNRR și de a răspunde exigențelor de mediu stabilite la nivel european", se arată în comunicatul de presă emis de Administrația Fondului pentru Mediu.