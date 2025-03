Adrian Fetecău (VOUĂ) arată marea problemă a celor care fac stand-up comedy: Ție ți-ar conveni, domnule, care vii la Sala Palatului? / video

Jurnalistul Val Vâlcu i-a cerut acestuia un punct de vedere privitor la comedianții de stand-up comedy din prezent, care în loc să facă niște glume intuitive, subtile, care să provoace auditoriul să gândească, preferă să arunce niște cuvinte vulgare, cu atât mai mult în prezența unor minori.

„De ce râde lumea când vine unul și înjură?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Pe mine, ce mă înfioară acum este limbajul agresiv, vulgar“, a precizat Adrian Fetecău.

„Păi asta zic“, a adăugat Val Vâlcu.

„Totul se trage de la școală. De acolo se trage. Dacă distrugi în 35 de ani, zi după zi, școala, nivelul a ajuns sub masă. Înainte, eu trebuia să înfășor o poantă în câteva straturi, iar mintea omului să sape în acele straturi și să o găsească, pe când acum, spectatorului îi place direct. Cel mai mare comedian de stand-up vine la Sala Palatului, unde erau 5.000 de oameni - clipul este pe Internet - iar el o întreabă pe o doamnă din primul rând: „Dumneavoastră faceți treaba aia? Fata o face?“ Băi, ce e asta?“, a spus Adrian Fetecău.

„Dar doamna aia de ce vine cu copilul la stan-up, să pună acolo 18+?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Am văzut la ultimele spectacole că s-a pus ceva cu limbaj licențios. Când aveam vreo 40 de ani, abia începuse comedianții de stand-up, m-am dus la Centrul Național de Artă, și cineva m-a prezentat și pe mine: „Acest dinozaur au umorului românesc - Adrian Fetecău“. Am zis Băi, dacă sunteți tari, nu trebuie să vă scoateți și să vă băgați pe scenă. Faceți lumea să râdă cu mijloacele normale ale umorului. Pentru că nivelul este sub masă, cel mai ușor lucru e să înjuri, ca să hăhăie lumea“, a precizat fondatorul Grupului VOUĂ.

„E cel mai plictisitor lucru. Și la circ, când clovnul îi dă ăluia cu o găleată de apă în cap, la a zecea găleată caști“, a adăugat Val Vâlcu.

„Oamenii au început să se ferească“

„Eu îi aplaud pe toți cei care își câștigă o pâine albă și mare. Sunt orientați, sunt oamenii momentului, dar problema este că acest umor grobian, plus manelele, care s-au transformat într-un cocktail mai rău decât drogurile, înnebunește mintea celor tineri.

Am avut un proiect cu Primăria Capitalei exact în anul centenar. Am organizat 8 spectacole la cele mai tari licee din București. Ne-am dus la acești copii. Oamenii au rămas puțin surprinși că ei se așteptau la ceea ce știu ei că e umorul. Am avut însă și spectacole în țară în care oamenii mi-au spus: „Domnule Fetecău, dar să nu fie cu ...“. Oamenii au început să se ferească. Eu am ajuns celor cu care aranjez spectacolele că pot să vină liniștiți și cu copii.

La Untold, la ditamai Festivalul, Gheboasă a pronunțat niște cuvinte pe scenă și copiii ăia de 14-15 ani erau extaziați, știau toate versurile. Ce e asta, mă'? Dacă îi vor obișnui numai cu asta, ei vor crede că altceva nu mai există. Ție ți-ar conveni, domnule care vii la Sala Palatului să faci stand-up, să vii cu fata și cu soția în sală și eu să fiu pe scenă și să o întreb pe fată dacă ... . Ți-ar conveni? Hai să ne liniștim un pic!“, a mai spus Adrian Fetecău.

