Adele s-a întors pe scenă după cinci ani de pauză

Fanii lui Adele au fost bucuroși să o revadă pe artistă și să o asculte la concerul din Hyde Park din Londra. La rândul ei, artista a fost extrem de emoționată să urce din nou pe scenă și le-a transmis celor prezenți că este extrem de fericită că s-a întors acasă. La concertul din Hyde Park din Londra au fost 65.000 de fani Pe lângă melodiile „Rumour has it” și „I’ll be waiting”, fanii au ascultat și piesa de debut „Oh my Good”.

Concertul a fost oprit câteva minute

La un moment dat, în timpul concertului, unui fan i s-a făcut rău și Adele a fos nevoită să oprească concertul și să cheme paza pentru a-l scoate din mulțime. Ulterior artista s-a apropiat pentru a vedea dacă persoana este bine. Evenimentul Weekends With Adele in Vegas a fost anulat Adele, plănuise să se întoarcă pe scenă în Las Vegas în ianuarie anul acesta pentru evenimentul Weekends With Adele, în care era așteptată pe scenă în fiecare wekeend din ianurie până în aprilie. Însă evenimentul a fost anulat. Artista a explicat ulterior că nu mai poate susține concertul, deoarece, mai mult de jumătate din staful de organizare era infectat cu Covid-19.

Adele, mai bine vândută decât Michael Jackson

Cântăreaţa Adele este una dintre artistele care s-au bucurat de o ascensiune surprinzător de rapidă. A înregistrat un nou record în 2012 cu albumul "21" care l-a depăşit la vânzările în Marea Britanie pe legendarul "Bad" al lui Michael Jackson. Cel de-al doilea album al Adelei, lansat cu un an în urmă, a avansat şi el frumos în clasamentul vânzărilor, depăşind cifra de 4 000 000 exemplare, cu 60 000 mai multe decât "Bad" al lui Michael Jackson. "Este o altă realizare incredibilă, care a consolidat locul Adelei printre cei mai mari din toate timpurile", spunea atunci Martin Talbot de la Official Charts Company, citat de Agerpres prin Publika. Adele i-a depăşit la vânzări chiar şi pe lenegendarii Queen şi Pink Floyd.

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută sub numele de Adele, este o cântăreață, compozitoare și textieră britanică. Ea a fost primul beneficiar al premiului „Critics' Choice” din cadrul BRIT Awards și a fost numită „Talentul anului 2008” în urma sondajului efectuat de BBC, Sound of 2008. La Premiile Grammy din 2009, Adele a câștigat premiile pentru „Cel mai bun artist debutant” și „Cea mai bună voce pop”. Official Charts Company, a declarat că Adele este prima artistă în viață care reușește să fie pe primul loc atât în Official Singles Chart cât și în Official Album Chart simultan, de la The Beatles în 1964. Albumul „21” a fost timp de 11 săptămâni lider în Marea Britanie, cea mai lungă perioadă din istorie a unei soliste în UK Album Chart, depășind cele nouă săptămâni ale Madonnei din 1990, cu compilația de hituri The Immaculate Collection.

