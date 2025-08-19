Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat

Un accident grav s-a produs în urmă cu puțin timp lângă Ploiești, cu multiple victime în stare gravă.

UPDATE: Cele şapte persoane rănite au fost transportate de urgenţă la spital, a informat ulterior Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, una dintre victime, aflată în stare gravă, a fost transportată cu un elicopter la spital, iar alte două, de către echipajele SMURD.



De asemenea, celelalte patru persoane rănite au fost duse la spital de către echipajele SAJ. Cea de-a opta persoană implicată în accident nu prezintă leziuni.

Un autoturism în care se aflau opt persoane a lovit parapetul median de pe Autostrada A3, în apropiere de Ploiești. În urma accidentului, o persoană este inconștientă, iar șase sunt în stare critică. Traficul este blocat și deviat. La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD.

”Pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare”, anunţă Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploieşti, circulaţia fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.

ISU Prahova a transmis că au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanţe SMURD, ambulanţa SMURD TIM şi o autospecială de transport personal şi victime multiple. ”În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei opt ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte şase în stare critică”, anunţă ISU Prahova.

