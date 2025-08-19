Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1

Un accident grav s-a produs în această dimineață pe A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești. Doi tineri, un băiat și o fată, au fost loviți mortal de un camion. Șoferul autotrenului susține că tinerii i-ar fi sărit în față, cu intenție.

În această dimineață, în zona Vânătorii Mici, din județul Giurgiu, cei doi tineri mergeau pe marginea drumului când au fost loviți de un autotren. Șoferul lansează, în fața anchetatorilor, o ipoteză șocantă: cei doi tineri i-ar fi sărit în față, cu intenția de a se sinucide, neputându-i evita prin vreo manevră.

Mărturia șoferului pare a fi susținută de faptul că tinerii nu au putut fi identificați până în acest moment, deoarece nu aveau asupra lor actele de identitate şi nici telefoanele mobile. Mai mult, nu se știe de ce se aflau pe carosabil în acel moment.

”Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu.

După cercetarea la fața locului, oamenii legii ar fi început căutările prin comunele din apropiere, în încercarea de a afla identitatea victimelor, conform presei din Giurgiu. Polițiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut tragedia.

