S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos

Trei turiști au murit arși în mașină, după ce un TIR a intrat cu viteză în două mașini care așteptau să plătească taxa de drum.

S-a aflat cetățenia turiștilor, respectiv albaneză. Ultimele informații, transmise de AFP, arată că trei albanezi sunt victimele decedate în mașina care a luat foc pe Autostrada Egnatia, drumul care duce spre insula Thassos. Ei așteptau la un punct de taxare pe autostradă când un camion a intrat în viteză în ei. Două mașini au fost puternic avariate. Accidentul a fost urmat de patru explozii, din ce au spus martorii și, în final, de incendiu. Trei persoane dintr-un autoturism au murit arse. A patra este în stare gravă la spital. Și șoferul TIR-ului este în stare gravă la spital. Se pare că în camion se afla și un pasager despre care inițial nu s-a vorbit. Din cealaltă mașină, nu există răniți grav, dar ar fi fost totuși transferați la spital.

Accidentul s-a produs pe o autostradă din apropierea oraşului Xanthi, în nord-estul ţării. Persoanele care au decedat sunt doi bărbați și o femeie. A doua femeie albaneză a reușit să scape din mașina în flăcări și este spitalizată. O altă maşină, în care se afla o familie greacă formată din patru persoane - printre care doi copii de şase şi, respectiv, patru ani - a fost de asemenea implicată în accident. Toţi au fost transportaţi la spital, împreună cu cei doi bărbaţi aflaţi în camion, cetăţeni bulgari, arată ultimele informații, conform Agerpres.

