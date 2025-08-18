Data actualizării: | Data publicării:

S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos

Autor: Alexandra Firescu | Categorie: Stiri
captură video
captură video

Un accident îngrozitor s-a produs astăzi în drum spre Thassos. 

Trei turiști au murit arși în mașină, după ce un TIR a intrat cu viteză în două mașini care așteptau să plătească taxa de drum. 

S-a aflat cetățenia turiștilor, respectiv albaneză. Ultimele informații, transmise de AFP, arată că trei albanezi sunt victimele decedate în mașina care a luat foc pe Autostrada Egnatia, drumul care duce spre insula Thassos. Ei așteptau la un punct de taxare pe autostradă când un camion a intrat în viteză în ei. Două mașini au fost puternic avariate. Accidentul a fost urmat de patru explozii, din ce au spus martorii și, în final, de incendiu. Trei persoane dintr-un autoturism au murit arse. A patra este în stare gravă la spital. Și șoferul TIR-ului este în stare gravă la spital. Se pare că în camion se afla și un pasager despre care inițial nu s-a vorbit. Din cealaltă mașină, nu există răniți grav, dar ar fi fost totuși transferați la spital. 

Accidentul s-a produs pe o autostradă din apropierea oraşului Xanthi, în nord-estul ţării. Persoanele care au decedat sunt doi bărbați și o femeie. A doua femeie albaneză a reușit să scape din mașina în flăcări și este spitalizată. O altă maşină, în care se afla o familie greacă formată din patru persoane - printre care doi copii de şase şi, respectiv, patru ani - a fost de asemenea implicată în accident. Toţi au fost transportaţi la spital, împreună cu cei doi bărbaţi aflaţi în camion, cetăţeni bulgari, arată ultimele informații, conform Agerpres. 

Citește aici informațiile inițiale + VIDEO: Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO

18 aug 2025, 20:13
