Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO

Un accident deosebit de grav s-a produs în drum spre Thassos, urmat de un incendiu. Accidentul a avut loc pe autostrada Egnatia din nordul Greciei, între Komotini și Xanthi, în apropierea taxelor de drum Iasmos.

UPDATE: Se pare că un TIR scăpat de sub control a intrat în autoturismele aflate la punctul de taxare.

”Un accident șocant de mașină s-a produs luni (18/8) la prânz pe Autostrada Egnatia, pe drumul Xanthi - Komotini, lângă șoseaua de taxare Iasmos.



Potrivit rapoartelor inițiale, în circumstanțe neclare, un autocamion a intrat în coliziune cu două autoturisme, care au luat foc.

Incendiul a cuprins mașinile. Potrivit informațiilor de până acum, într-un autoturism se aflau 4 persoane, dintre care 3 au murit tragic (strigând după ajutor, conform mărturiilor cetățenilor care se aflau la fața locului) iar o persoană a fost transportată grav rănită la spital. Șoferul camionului rănit și el grav a fost dus și la spital. În al treilea autoturism se aflau alte patru persoane care nu par a fi fost grav rănite” arată XantyNea.gr.

”Traficul a fost deviat pe Komotini- Porto Lagos- Xanthi. Șoferii sunt rugați să urmeze instrucțiunile autorităților de reglementare rutieră”, transmite Poliția.

O persoană a remarcat că cei care se uitau nu aveau un extinctor în mână, deși este obligatoriu în mașină. O alta a răspuns că ”Am avut doar unul și, în timp ce-l foloseam, un polițist a venit și ne-a spus să ne mutăm. Au avut loc câteva explozii mici Pompierii și EKAB au venit după 20-25 de minute”.

Deocamdată, nu sunt informații despre naționalitatea victimelor.

Incendiul a cuprins apoi vegetația de lângă șosea, pompierii venind la fața locului în număr semnificativ.

