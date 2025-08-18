Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO

Un accident deosebit de grav s-a produs în drum spre Thassos, urmat de un incendiu. Accidentul a avut loc pe autostrada Egnatia din nordul Greciei, între Komotini și Xanthi, în apropierea taxelor de drum Iasmos.
UPDATE: Se pare că un TIR scăpat de sub control a intrat în autoturismele aflate la punctul de taxare.
”Un accident șocant de mașină s-a produs luni (18/8) la prânz pe Autostrada Egnatia, pe drumul Xanthi - Komotini, lângă șoseaua de taxare Iasmos.
Potrivit rapoartelor inițiale, în circumstanțe neclare, un autocamion a intrat în coliziune cu două autoturisme, care au luat foc.
Incendiul a cuprins mașinile. Potrivit informațiilor de până acum, într-un autoturism se aflau 4 persoane, dintre care 3 au murit tragic (strigând după ajutor, conform mărturiilor cetățenilor care se aflau la fața locului) iar o persoană a fost transportată grav rănită la spital. Șoferul camionului rănit și el grav a fost dus și la spital. În al treilea autoturism se aflau alte patru persoane care nu par a fi fost grav rănite” arată XantyNea.gr.
”Traficul a fost deviat pe Komotini- Porto Lagos- Xanthi. Șoferii sunt rugați să urmeze instrucțiunile autorităților de reglementare rutieră”, transmite Poliția.
O persoană a remarcat că cei care se uitau nu aveau un extinctor în mână, deși este obligatoriu în mașină. O alta a răspuns că ”Am avut doar unul și, în timp ce-l foloseam, un polițist a venit și ne-a spus să ne mutăm. Au avut loc câteva explozii mici Pompierii și EKAB au venit după 20-25 de minute”.
Deocamdată, nu sunt informații despre naționalitatea victimelor.
Incendiul a cuprins apoi vegetația de lângă șosea, pompierii venind la fața locului în număr semnificativ.
Vezi această postare pe Instagram
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu