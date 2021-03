Accident Argeș. Șoferul autoturismului care a intrat într-un microbuz era beat. Cinci răniți

Şoferul autoturismului care a intrat în coliziune cu un microbuz, duminică, în comuna argeşeană Buzoeşti, se afla sub influenţa alcoolului, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, scrie Agerpres.



"Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, în cazul conducătorului autoturismului rezultând că se află sub influenţa alcoolului, cu o valoare sub limita de 0,40 mg/l. Conducătorul autoturismului a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei", se arată într-un comunicat al IPJ Argeş.

S-a deschis un dosar penal





Conform sursei citate, în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.



Din primele cercetări a rezultat că accidentul s-a produs pe fondul unei depăşiri efectuate de şoferul autoturismului.



"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Formaţiunii Rutiere Costeşti, s-a stabilit că un bărbat de 52 de ani, din Piteşti, care conducea un autoturism pe DJ 504, pe raza localităţii Buzoeşti, în direcţia Recea spre Costeşti, în timpul efectuării manevrei de depăşire a unui maxi-taxi, a intrat în coliziune cu autovehiculul pe care îl depăşea (...). În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a cinci pasageri din maxi-taxi, respectiv o minoră de 17 ani, o tânără de 19 ani, precum şi trei femei de 39, 66 şi 73 de ani", precizează IPJ Argeş.

Victime transportate la spital





Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş a anunţat că patru dintre victime au fost transportate la spital.



"Evenimentul s-a soldat cu cinci victime, patru dintre acestea au suferit răni la nivelul membrelor, au primit îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital. Cea de-a cincea a refuzat transportul la spital", informează ISU Argeş.



Potrivit ISU Argeş, în microbuz se aflau 11 pasageri. La locul accidentului s-a intervenit cu două ambulanţe SMURD, o autospecială de stingere şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulantă Judeţean.