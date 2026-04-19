A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii

Premierul Spaniei a fost cel care a condus conferința progresistă și s-a erijat în noul lider împotriva mișcării MAGA. La eveniment au participat mai mulți lideri de stânga, printre care din Europa au participat Lars Klingbeil, vice-cancelar al Germaniei (stânga SPD), vice-premierul britanic și ministru al Justiției, David Lammy (stânga laburistă), lidera opoziției de stânga italiene Elly Schlein, precum și lideri de stânga de pe continentul american printre care președintele brazilian Lula da Silva, președintele columbian Gustavo Petro, președinta mexicană Claudia Sheinbaum, dar și democratul american Tim Walz, cel care a candidat alături de Kamala Harris pentru funcția de vicepreședinte al SUA.

Socialistul portughez Antonio Costa, președintele Consiliului European, și-a anulat participarea la eveniment în ultimul moment, invocând motive personale.

Evenimentul a avut loc la Barcelona. Pedro Sanchez, premierul spaniol, a catalogat mișcarea Mobilizarea Progresistă Globală ca un răspuns al stângii împotriva „extremei drepte reacționare” a cărei „perioadă a ajuns la final”.

Mobilizarea Progresistă Globală se vrea un răspuns în oglindă la conferința consevatoare americană CPAC și are ca scop „unirea forțelor progresiste de stânga sub un singur steag”.

La Barcelona s-a strigat „Nu războiului”

Pedro Sanchez, premierul Spaniei, la convenția progresistă. Foto: Agerpres

În timpul discursului său, premierul Spaniei precum și liderii prezenți la Barcelona au strigat de mai multe ori „Nu războiului”.

Președintele brazilian Lula da Silva a avut și el un discurs înflăcărat, atacând „vulturii războiului” și „miliardarii din industria high tech și apărare” care „distrug democrația, clasa muncitoare și mediul”. Lula a salutat decizia Spaniei de a se opune utilizării bazelor de pe teritoriu ei, dar și spațiului aerian, în operațiunile militare americane împotriva Iranului.

Cei de la Euronews International, care au raportat prima dată despre planurile de a organiza o convenție internațională a partidelor socialiste și de stânga, remracă faptul că niciunul din liderii internaționali prezenți nu a făcut o referire nominală la Donald Trump, președintele SUA, dar administrația de la Casa Albă a fost criticată indirect în permanență, de la subiectul controversat al tarifelor, până la războiul din Iran ori la politicile privind migrația, liderii prezenți la Mobilizarea Progresistă Globală de la Barcelona solicitând un răspuns progresist la „valul reacționar”.

Euronews mai remarcă faptul că evenimentul condus de Pedro Sanchez a avut loc în contextul unei săptămâni dificile pentru premierul spaniol, care a încercat să capitalizeze nemulțumirea publică față de războiul din Iran și gradul mare de nepopuritate al președintelui Trump, pentru a-și consolida profilul internațional, convenția progresistă având loc în săptămâna în care soția premierului spaniol a fost pusă sub acuzare pentru fapte de corupție și urmează să fie judecată ca urmare a unei anchete desfășurate în ultimii doi ani.

Atât premierul Pedro Sanchez cât și soția sa Begona Gomez au negat orice acuzație. Surse apropiate de Pedro Sanchez au mai declarat Euronews că ancheta e una politică și se așteaptă ca soția premierului să fie achitată.