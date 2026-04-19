DCNews Stiri Internațional A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Data actualizării: 09:23 19 Apr 2026 | Data publicării: 09:16 19 Apr 2026

A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Autor: Darius Muresan

donald-trump_97948400 Donald Trump

Lideri europeni și internaționali de stânga, centru-stânga sau socialiști s-au reunit în Barcelona în cadrul convenției progresiste, o mișcare care are ca obiectiv „unirea forțelor de stânga sub un singur steag”.

Premierul Spaniei a fost cel care a condus conferința progresistă și s-a erijat în noul lider împotriva mișcării MAGA. La eveniment au participat mai mulți lideri de stânga, printre care din Europa au participat Lars Klingbeil, vice-cancelar al Germaniei (stânga SPD), vice-premierul britanic și ministru al Justiției, David Lammy (stânga laburistă), lidera opoziției de stânga italiene Elly Schlein, precum și lideri de stânga de pe continentul american printre care președintele brazilian Lula da Silva, președintele columbian Gustavo Petro, președinta mexicană Claudia Sheinbaum, dar și democratul american Tim Walz, cel care a candidat alături de Kamala Harris pentru funcția de vicepreședinte al SUA.

Socialistul portughez Antonio Costa, președintele Consiliului European, și-a anulat participarea la eveniment în ultimul moment, invocând motive personale.

Evenimentul a avut loc la Barcelona. Pedro Sanchez, premierul spaniol, a catalogat mișcarea Mobilizarea Progresistă Globală ca un răspuns al stângii împotriva „extremei drepte reacționare” a cărei „perioadă a ajuns la final”. 

Mobilizarea Progresistă Globală se vrea un răspuns în oglindă la conferința consevatoare americană CPAC și are ca scop „unirea forțelor progresiste de stânga sub un singur steag”. 

La Barcelona s-a strigat „Nu războiului”

Pedro Sanchez, premierul Spaniei, la convenția progresistă. Foto: Agerpres

În timpul discursului său, premierul Spaniei precum și liderii prezenți la Barcelona au strigat de mai multe ori „Nu războiului”.

Președintele brazilian Lula da Silva a avut și el un discurs înflăcărat, atacând „vulturii războiului” și „miliardarii din industria high tech și apărare” care „distrug democrația, clasa muncitoare și mediul”. Lula a salutat decizia Spaniei de a se opune utilizării bazelor de pe teritoriu ei, dar și spațiului aerian, în operațiunile militare americane împotriva Iranului. 

Cei de la Euronews International, care au raportat prima dată despre planurile de a organiza o convenție internațională a partidelor socialiste și de stânga, remracă faptul că niciunul din liderii internaționali prezenți nu a făcut o referire nominală la Donald Trump, președintele SUA, dar administrația de la Casa Albă a fost criticată indirect în permanență, de la subiectul controversat al tarifelor, până la războiul din Iran ori la politicile privind migrația, liderii prezenți la Mobilizarea Progresistă Globală de la Barcelona solicitând un răspuns progresist la „valul reacționar”.

Euronews mai remarcă faptul că evenimentul condus de Pedro Sanchez a avut loc în contextul unei săptămâni dificile pentru premierul spaniol, care a încercat să capitalizeze nemulțumirea publică față de războiul din Iran și gradul mare de nepopuritate al președintelui Trump, pentru a-și consolida profilul internațional, convenția progresistă având loc în săptămâna în care soția premierului spaniol a fost pusă sub acuzare pentru fapte de corupție și urmează să fie judecată ca urmare a unei anchete desfășurate în ultimii doi ani.

Atât premierul Pedro Sanchez cât și soția sa Begona Gomez au negat orice acuzație. Surse apropiate de Pedro Sanchez au mai declarat Euronews că ancheta e una politică și se așteaptă ca soția premierului să fie achitată.

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Băutura care te ajută să scapi de stres. Trebuie băută la micul dejun - Studiu
Publicat acum 20 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 36 minute
Horoscop 19 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Război în Orientul Mijlociu / Ziua 51: Gardienii Revoluţiei ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură"
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Negocierile continuă, dar SUA și Iranul continuă să se amenințe între ele. Trump spune că nu se va lăsa intimidat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 36 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 4 ore si 43 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 5 ore si 0 minute
 Real Sociedad -  Atletico Madrid, scor final în Cupa Spaniei
Publicat acum 4 ore si 34 minute
LOTO: Peste 12,80 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 19  aprilie, 2026
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Război în Orientul Mijlociu / Ziua 51: Gardienii Revoluţiei ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură"
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
