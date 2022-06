13 ani fără Michael Jackson. Ce se ştie acum despre moartea lui

Michael Jackson a murit în urma unui stoc cardiac provenit dintr-o intoxicaţie cu propofol, un anestezic pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. La 13 ani de la moartea lui, lumea nu încetează să se întrebe care este adevărul, cât este adevăr din informațiile apărute în presă: căsnicii eșuate, probleme de sănătate și chiar acuzații cum că ar fi molestat mai mulţi copii. Toate sunt amintite atunci când vine vorba de superstarul american deși este considerat „regele muzicii pop”. Un artist controversat care a lăsat lumii o moștenire valoroasă.

Şoc la autopsie: avea buzele şi sprâncenele tatuate, era piele şi os

În momentul morţii, Michael Jackson avea 50 de ani. Buzele lui erau tatuate cu roz, iar sprâncenele, cu negru, a scris presa de peste hotare, și la fel și partea din față a scalpului, care mai avea doar porțiuni mici de păr. Tatuajul de pe cap era menit să mascheze faptul că muzicianul purta în permanență o perucă. Autopsia a mai confirmat faptul că pielea cântărețului a început să se decoloreze începând cu anii ’80 pentru că suferea de vitiligo, o boală prin care pielea se depigmentează, a spus dr Christopher Rogers în raportul autopsiei starului, conform presei internaționale. „Era doar piele și os, părul îi căzuse”, a relatat un apropiat al său. „Erau urme de injecții pe tot corpul, era desfigurat de anii în care suferise tot felul de operații (chirurgie plastică). De fapt, era în declin terminal de ani buni”, a mai spus acesta, potrivit CNN.

Ce s-a întâmplat în ziua fatidică de 25 iunie

Michael Jackson mai avea câteva săptămâni până să-și reînceapă concertele și era sub presiune ca ele să fie un succes. El urma să cânte la Londra, pe Arena O2, potrivit BBC. Starul pop a plecat de la repetiții, în Los Angeles, la scurt timp după miezul nopții, cu o seară înainte să moară. Starul suferea de insomnie și putea adormi doar cu ajutorul sedativelor. Medicul Conrad Murray, care era angajat ca medicul său personal, și pe care îl plătea cu 150.000 de dolari pe lună, îl aștepta acasă. Acesta le-a spus polițiștilor că i-a dat artistului propofol – un drog puternic, utilizat înainte și după operații, în spital – timp de 60 de nopți la rând, până pe 22 iunie 2009, când a încercat să-l elimine din tratament.

În timpul zilei de 25 iunie, 2009, medicul i-a dat lui Michael Jackson o serie de sedative diferite, într-o încercare de a-l ajuta să doarmă. Acestea nu au avut efectul dorit și medicul a spus că Jackson devea din ce în ce mai agitat pentru zilele de repetiții ce urmează. „Tebuie să fiu gata pentru spectacolul din Anglia”, a spus Michael, potrivit medicului. Conrad Murray le-a povestit polițiștilor că Michael Jackson l-a implorat să-i dea o pastilă mai puternică, iar într-un final a cedat și i-a administrat venos propofol. Medicul a povestit că avea tot echipamentul necesar pentru a monitoriza ritmul cardiac și nivelul de oxigen din sânge și că a stat la capul artistului până la un moment dat, când s-a dus la toaletă. Atunci când s-a întors, starul pop nu mai respira. Conrad a povestit că a încercat să-l resusciteze și că nu a putut suna imediat la urgențe pentru că îi făcea compresii toracice cântărețului, însă într-un final l-a rugat pe unul dintre angajații artistului să sune la 911. Copii starului, Prince și Paris, au fost feriți să asiste la acestă scenă. Medicii care au sosit la vila starului pop au declarat că nu l-au recunoscut pe Michael Jackson. El părea palid și foarte slab, iar paramedicul Richard Senneff a spus că a crezut că e vorba de un pacient cu o boală terminală. Michael Jackson a fost dus la spital unde s-a mai încercat o resuscitare, însă la o oră și 13 minute a fost declarat mort.

Michael Jackson a debutat la vârsta de 11 ani, ca membru al formației The Jackson 5 și și-a început cariera solo în 1971. Următoarele 5 albume pe care le-a lansat aveau să devină cele mai vândute din toate timpurile. Thriller rămâne și astăzi cel mai bine vândut album din istorie. În timpul carierei sale, Michael Jackson a devenit unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. În afară de zecile de premii muzicale, regele muzicii pop a câștigat, de asemenea, numeroase distincții pentru acțiunile umanitare.

