Ziua Mondială a Inimii: Cât de importantă e legătura cu ficatul

Ziua Mondială a Inimii reamintește, în fiecare an, de importanța acordării priorității sănătății cardiovasculare – însă din această conversație lipsește o piesă esențială: ficatul. Deși joacă un rol în peste 500 de funcții esențiale ale organismului, ficatul este rareori adus în discuție înainte ca boala să ajungă într-o fază avansată.

Legătura vitală dintre inimă și ficat

Totuși, studiile arată că deteriorarea progresivă a ficatului poate crește riscul de mortalitate cardiovasculară de până la 3,5 ori, se arată într-un comunicat de presă Opella.

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Acestea includ boala coronariană, boala cerebrovasculară și boala arterială periferică, fiind adesea cauzate de factori de risc ce pot fi preveniți. Consumul de tutun, dieta dezechilibrată, obezitatea, lipsa de activitate fizică, consumul excesiv de alcool și poluarea aerului sunt printre principalii factori.

Majoritatea infarctelor și accidentelor vasculare cerebrale (AVC) apar din cauza blocajelor în vasele de sânge, produse de depuneri de grăsime – ceea ce arată cât de importante sunt schimbările timpurii ale stilului de viață. Povara afecțiunilor hepatice crește alarmant în țările cu venituri mari, medii și mici. Această tendință alimentează criza globală a bolilor cardiovasculare.

Se estimează că steatoza hepatică asociată disfuncției metabolice (MASLD), una dintre cele mai frecvente boli hepatice la nivel mondial, va afecta peste 55% din populația globului până în 2040.

Totuși, bolile hepatice sunt adesea descoperite abia după ce funcția cardiovasculară a fost deja afectată.

Sănătatea inimii începe și cu ficatul

Studii recente arată o legătură puternică și independentă între disfuncția hepatică și bolile cardiovasculare. Pacienții cu afecțiuni hepatice prezintă risc crescut de accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și ateroscleroză. Chiar și cei aflați în stadii incipiente sau asimptomatice ale bolii hepatice sunt semnificativ mai predispuși la evenimente cardiovasculare majore, indiferent de expunerea la alți factori de risc.

Provocarea este și mai mare în regiunile cu acces limitat la diagnostic și îngrijire preventivă. În multe țări, bolile hepatice sunt descoperite târziu sau chiar deloc, în timp ce incidența bolilor cardiovasculare continuă să crească. Legătura dintre cele două afecțiuni nu este recunoscută în mod consecvent nici de pacienți, nici de furnizorii de servicii medicale, ceea ce duce la o lipsă critică de prevenție și tratament.

De Ziua Mondială a Inimii, este esențial să recunoaștem legătura strânsă dintre sănătatea ficatului și cea a inimii. Ficatul reglează colesterolul, metabolizează grăsimile și controlează inflamația – toate acestea fiind factori cheie în sănătatea cardiovasculară. Atunci când ficatul nu funcționează corect, cresc riscurile de colesterol mărit, hipertensiune și boli de inimă. Sindromul metabolic, care include hipertensiunea și nivelurile crescute de colesterol, poate afecta deopotrivă inima și ficatul. Printre factorii comuni de risc se numără obezitatea, diabetul și hiperlipidemia.

Cu toate acestea, în discuțiile despre inimă, sănătatea ficatului este adesea trecută cu vederea. Înțelegerea legăturii dintre cele două organe este crucială pentru gestionarea eficientă a bolii și îmbunătățirea prognosticului general și a terapiei pentru pacienții cu boli cardiace sau hepatice.

Ficatul și inima sunt strâns legate prin căi metabolice și inflamatorii comune. Drept urmare, aceste organe sunt tratate din ce în ce mai puțin separat. Integrarea sănătății ficatului în evaluarea riscului cardiovascular poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor și la îmbunătățirea prevenției. Îngrijirea unui organ aduce, în cele din urmă, beneficii celuilalt. Partea pozitivă? Opt din zece cazuri pot fi reversibile dacă sunt depistate la timp și urmate de schimbări în stilul de viață.

De aceea, de Ziua Mondială a Inimii, profesioniștii din domeniul sănătății își propun să schimbe perspectiva – subliniind că sănătatea ficatului este esențială pentru sănătatea inimii. Pentru a combate prejudecățile și a declanșa discuții urgente, organizațiile de sănătate își intensifică eforturile de informare și promovează controalele hepatice preventive. Examinările timpurii, educația și prevenția pot reduce riscul unor complicații grave precum hipertensiunea și bolile cardiovasculare.

Sănătatea ficatului nu este un subiect marginal – ci o bază a stării generale de bine. Având grijă de ficat, putem controla mai bine tensiunea arterială și reduce riscul unor probleme serioase pe termen lung. Pentru mai multe informații despre sănătatea ficatului, factorii de risc și măsurile de prevenție, adresați-vă medicului pentru un consult hepatic, se mai arată în comunicatul Opella.

