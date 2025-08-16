Data publicării:

Zelenski: "Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă". Garanția de securitate propusă de Washington

Autor: Doinița Manic

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă.

Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de o altă pauză între invaziile ruse, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Securitatea trebuie să fie garantată cu încredere şi pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât şi a Statelor Unite, a scris Zelenski pe X după discuţia sa cu mai mulţi lideri europeni, în urma reuniunii din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin. El a subliniat că problemele teritoriale pot fi decise numai cu participarea Ucrainei, relatează Agerpres.

Meloni: Punctul esenţial rămâne reprezentat de garanţiile de securitate necesare



Referitor la garanţiile de securitate, şefa guvernului italian Giorgia Meloni a afirmat că ele au fost discutate de Trump şi Putin la Anchorage (Alaska).

Punctul esenţial rămâne reprezentat de garanţiile de securitate necesare pentru a se împiedica noi invazii ruse şi acesta este aspectul unde s-au înregistrat cele mai interesante evoluţii la Anchorage, a menţionat Meloni într-o declaraţie.

Ea a spus că Donald Trump a evidenţiat o propunere italiană anterioară pentru garanţii de securitate pentru Ucraina inspirată de articolul 5 din Tratatul NATO.

Punctul de pornire al propunerii este definiţia clauzei securităţii colective ce ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, printre care SUA, pregătiţi să ia măsuri în cazul în care (Ucraina) este atacată din nou, a detaliat Giorgia Meloni.

Garanția de securitate propusă de Washington



O sursă diplomatică a declarat că Washingtonul i-a propus sâmbătă Ucrainei o garanţie de securitate similară celei prevăzute de articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, dar fără aderarea oficială la Alianţa Nord-Atlantică.

Ca una dintre garanţiile de securitate pentru Ucraina, partea americană a propus o garanţie de tipul articolului 5, dar în afara NATO, cu acordul a priori al lui Putin, a indicat sursa citată de AFP.

Propunerea a fost făcută Kievului în timpul apelului telefonic avut sâmbătă între Trump şi Zelenski şi reiterată în cursul discuţiei preşedintelui american cu liderii europeni.

Nimeni nu ştie în detaliu cum ar funcţiona acest lucru şi de ce ar accepta Putin aşa ceva dacă el este categoric contra NATO şi contra oricărei garanţii efective de suveranitate a Ucrainei, a comentat o altă sursă diplomatică europeană, sub rezerva anonimatului. 

