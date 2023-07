Zelenski spune că Putin e scăpat de sub control și că armata Ucrainei a ucis 21 000 de soldați Wagner și a rănit alți 80 000 

21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene, în timp ce peste 80.000 au fost răniți. Acest lucru a fost declarat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru ziarul spaniol El Mundo. "Wagner - a explicat el - are două categorii: mercenarii profesioniști și cei mobilizați din închisori, carnea lor de tun. Trupele noastre au ucis 21.000 și au rănit 80.000. Vestea bună este că am distrus partea cea mai motivată a forțelor ruse”.

Președintele ucrainean spune de asemenea că serviciile de informații ucrainene l-au informat că la Zaporojie ar exista planuri rusești pentru a provoca o scurgere radioactivă.

„Putin este o persoană scăpată de sub control, Rusia însăși este slabă și scăpată de sub control, așa cum am văzut cu Wagner. Zaporojie? Serviciile noastre de informații spun că există planuri rusești de a provoca o scurgere radioactivă”, a spus Zelenski

Iată principalele știri referitoare la războiul din Ucraina de sâmbătă dimineața

06:09 am - Generalul Nayev: deocamdată, nicio amenințare dinspre nord

„În prezent, nu există nicio amenințare dinspre nord din Belarus și Rusia. În orice caz, dacă nivelul amenințării crește, se așteaptă acumularea de forțe," a declarat după cum informează Ukrinform - de generalul Serhiy Nayev, comandantul forțelor armate comune ale Ucrainei.

05:47 am - Două miliarde de dolari pagube aduse barajului Nova Kakhovka

Prejudiciul suferit de Ucraina în urma distrugerii barajului Nova Kakhovka se ridică la cel puțin 2 miliarde de dolari. Acest lucru a fost comunicat – după cum a informat Ukrinform – de către ministerul economiei ucrainene, precizând că pagubele privesc sectoarele de locuințe și servicii publice, energie, agricultură, transport, mediu și industrie. Detaliat, pierderile - conform raportului - au fost de 950 de milioane de dolari în sectorul imobiliar, 600 de milioane în sectorul energetic, 300 de milioane în transporturi și 100 de milioane în industrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News