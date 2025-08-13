Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției

Liderii Ucrainei și Uniunii Europene se pregătesc pentru o discuție cu președintele american Donald Trump, cu două zile înainte de summitul acestuia cu președintele rus Vladimir Putin.

Liderii europeni și ucraineni vor vorbi cu președintele american Donald Trump într-o întâlnire virtuală miercuri, înaintea summitului său cu Vladimir Putin. Aceștia vor sublinia pericolele de a sacrifica interesele Kievului în urmărirea unui armistițiu, transmite Reuters.

Trump se va întâlni cu Putin vineri, 15 august, în Alaska, într-o rundă de discuții pe care liderul american o consideră o etapă preliminară în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Săptămâna trecută, președintele american a acceptat să organizeze primul summit SUA–Rusia de la cel din 2021, virând brusc de la poziția anterioară după săptămâni de nemulțumire față de refuzul lui Putin de a accepta inițiativa de pace a Washingtonului. Trump a afirmat că trimisul său a înregistrat „progrese semnificative” în discuțiile de la Moscova.

Concesii de ambele părți

Președintele SUA afirmă că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului. Trupele ruse ocupă deja aproape o cincime din Ucraina.

Imprevizibilitatea rezultatului summitului a alimentat temerile europene că liderii american și rus ar putea lua decizii cu impact major și chiar ar putea încerca să constrângă Ucraina la un acord nefavorabil.

Administrația Trump a temperat așteptările cu privire la progresele spre un armistițiu, marți, numind întâlnirea cu Putin din Alaska drept un „exercițiu de ascultare”.

Videoconferința dintre Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și liderii Uniunii Europene este așteptată să aibă loc la ora 12:00 GMT (14:00 CET), a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.

Secretarul general al NATO va participa, de asemenea, la conferința găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.

Ucraina speră ca reuniunea să acționeze, cel puțin în anumită măsură, ca o contrapondere europeană la summitul din Alaska.

Liderii europeni rămân precauți

Liderii europeni, care sunt precauți să nu îl provoace pe Trump, au subliniat în repetate rânduri că salută eforturile sale de pace, dar au insistat că nu trebuie să existe niciun acord despre Ucraina fără participarea acesteia.

Șase oficiali europeni de rang înalt au declarat pentru Reuters că există riscul ca un eventual acord să fie încheiat în condiții dezavantajoase pentru securitatea Europei și a Ucrainei, subliniind că, într-un astfel de scenariu, menținerea unității europene va fi esențială.

O sursă familiară cu deliberările interne din SUA a spus că nu poate fi exclusă posibilitatea ca Trump să caute un acord direct cu Putin, fără implicarea Ucrainei sau Europei. Totuși, sursa s-a arătat sceptică, afirmând că acest lucru ar putea crea probleme cu Kievul și UE.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marți că summitul va fi un „exercițiu de ascultare” pentru Trump, pentru a afla ce ar fi necesar pentru a ajunge la un acord.

După apel, Trump și vicepreședintele JD Vance urmau să vorbească cu liderii europeni într-o altă întâlnire online, la ora 13:00 GMT (15:00 CET), a precizat purtătorul de cuvânt german.

Aceasta va fi urmată, la ora 14:30 GMT, de o întâlnire online a „coaliției celor dornici”, grupul de țări care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu.

Ucrainenii nu cedează teritoriile cucerite de ruși

Un sondaj Gallup publicat săptămâna trecută a constatat că 69% dintre ucraineni susțin o încheiere negociată a războiului cât mai curând posibil. Însă sondajele arată și că ucrainenii nu doresc pace cu orice preț, dacă aceasta înseamnă concesii majore.

Liderul ucrainean a spus că ar fi imposibil pentru Kiev să accepte un acord care ar necesita retragerea trupelor sale din regiunea estică Donbas, o mare parte fiind deja ocupată de Rusia. Acest lucru ar priva Ucraina de o vastă rețea defensivă în regiune, facilitând Rusiei o nouă ofensivă în interiorul Ucrainei în viitor.

Problemele teritoriale, a adăugat el, pot fi discutate doar după ce un armistițiu a fost pus în aplicare și Ucraina a primit garanții de securitate.

Trupele Moscovei au intensificat recent presiunea pe câmpul de luptă, consolidându-și controlul asupra orașelor Pokrovsk și Kostyantynivka din estul Ucrainei.

