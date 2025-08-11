Zelenski, înaintea întâlnirii Trump–Putin: "Concesiile" faţă de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii faţă de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina şi a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, relatează Reuters.

"Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească masacrele şi, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Şi aceasta nu este doar o poziţie morală, este o poziţie raţională", a scris Zelenski pe reţeaua X, înaintea unui summit programat vineri între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american, Donald Trump, în Alaska.

"Concesiile nu conving un criminal", a adăugat el.

Ucraina se teme că această întrevedere între cei doi lideri, prevăzută până acum fără participarea lui Zelenski, ar putea duce la un acord care ar obliga-o să cedeze părţi din teritoriul său Rusiei.

Miniştrii de externe din ţările UE vor participa luni la o reuniune de urgenţă, prin videoconferinţă, pentru a ajunge la o poziţie comună înaintea întâlnirii prevăzute dintre Trump şi Putin, pe fondul temerilor legate de un acord privind Ucraina în detrimentul Kievului.

Donald Trump, care promisese să rezolve conflictul din Ucraina în termen de 24 de ore de la revenirea sa la Casa Albă, a arătat o nerăbdare crescândă în ultimele săptămâni, pe măsură ce Rusia şi-a intensificat bombardamentele asupra Ucrainei în ultimele luni.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat că orice acord între Statele Unite şi Rusia "trebuie să includă Ucraina şi UE", deoarece "este o chestiune de securitate pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă".

