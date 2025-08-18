Zelenski, imaginea momentului de la Casa Albă. Ținuta liderului ucrainean - FOTO în articol

Marea întrebare înainte de summit-ul istoric de la Casa Albă: Cum va veni îmbrăcat Volodimir Zelenski?

UPDATE:

Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă. De această dată a renunțat la uniforma militară pe care o folosește aproape întotdeauna de la izbucnirea războiului din Ucraina și s-a îmbrăcat într-un costum negru, dar totuși fără gravată, semn că vrea să îi intre în grații președintelui american Donald Trump.

Foto: captură video

Reporterul Brian Glenn de la Real America’s Voice, jurnalistul care i-a spus data trecută de ce nu poartă costum lui Volodimir Zelenski i-a remarcat acum: ”Arătați fabulos în acest costum”.

„Am spus același lucru”, a exclamat Trump.

„Sunteți în același costum”, i-a răspuns Zelenski lui Glenn, în schimb de glumă.

„Eu m-am schimbat, dumneavoastră nu”, i-a răspuns jurnalistul.

Potrivit unui oficial european, ținuta lui Zelenski a fost discutată între oficialii americani și cei ucraineni înaintea discuțiilor de luni dintre liderul ucrainean și Trump, cu înțelegerea că Zelenski nu ar trebui să sosească purtând obișnuitul său hanorac militar verde.

Se pare că este aceeași ținută mai formală pe care a purtat-o la funeraliile Papei Francisc la Vatican în aprilie și la summitul NATO din Olanda în iunie.

Foto: captură video

Știrea inițială:

Vestimentația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii de luni cu Donald Trump a devenit un subiect de interes public, iar informațiile difera semnificativ în funcție de sursă.

Potrivit CNN, oficialii americani și ucraineni ar fi convenit ca Zelenski să nu vină la Casa Albă purtând obișnuita sa uniformă militară, după ce Trump a manifestat nemulțumire în februarie, când liderul ucrainean s-a prezentat în ținuta lui deja bine cunoscută, comentând că „s-a îmbrăcat festiv”. În acel moment, Zelenski a explicat că va purta costum doar după încheierea războiului.

În schimb, Politico și Bloomberg susțin că Zelenski nu va renunța la uniforma militară nici de această dată, chiar dacă riscă să îl supere astfel pe președintele american.

De la vizita din februarie din SUA, liderul ucrainean a adoptat ținute mai formale la evenimente internaționale, de la funeraliile Papei Francisc până la summit-ul NATO din Olanda. Relația dintre Trump și Zelenski s-a îmbunătățit, iar sfaturile liderilor europeni l-au ajutat pe Zelenski să decidă cum să abordeze președintele american în acest summit istoric, susțin unele voci. Totuși, rămâne de văzut ce alegere va face astăzi președintele ucrainean.

