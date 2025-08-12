Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi

Cu doar trei zile înaintea întrevederii din Alaska între preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exclus luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre liderii celor două mari puteri, informează marţi dpa și Agerpres.



"Ei nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi" a declarat preşedintele Ucrainei, conform agenţiei de ştiri RBC-Ukraine din Kiev.



Volodimir Zelenski şi-a exprimat speranţa că Donald Trump este conştient de acest lucru. Cu toate acestea, a spus că întâlnirea de vineri dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin "poate fi, cu siguranţă, importantă pentru parcursul lor bilateral".



Şeful statului ucrainean şi-a exprimat, de asemenea, încrederea că, în cele din urmă, va avea loc o întâlnire trilaterală între Trump, Putin şi el pentru a încheia războiul care durează de aproape trei ani şi jumătate.



Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin doresc, de asemenea, să negocieze un sfârşit al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, scrie dpa.



Donald Trump şi-a exprimat în mod repetat dorinţa de a pune capăt vărsării de sânge cât mai rapid posibil. La începutul săptămânii, preşedintele SUA a afirmat că nu va face o înţelegere cu preşedintele rus Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina deoarece nu este responsabilitatea sa.



Aliaţii europeni ai Ucrainei şi conducerea de la Kiev se tem că Putin şi Trump ar putea lua împreună decizii pe seama Ucrainei.



Ucraina se apără de mai bine de trei ani, cu sprijin occidental, împotriva invaziei ruse.

