William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute

Familia regală britanică se pregătește pentru o mutare importantă, care deja a stârnit discuții aprinse în jurul modului în care sunt gestionate proprietățile Coroanei. Prințul William și soția sa, Catherine, Prințesa de Wales, împreună cu cei trei copii ai lor, vor părăsi reședința lor actuală, Adelaide Cottage, pentru a se muta într-un conac impunător cu opt dormitoare, cunoscut sub numele de Forest Lodge, o proprietate de peste 300 de ani aflată în inima parcului regal Windsor Great Park.

Descrisă de apropiați drept „casa pentru totdeauna” a cuplului, Forest Lodge nu este doar o locuință de lux, ci și un simbol al stabilității viitoare. Potrivit presei britanice, William intenționează să rămână aici chiar și atunci când va urca pe tron, iar această mutare marchează o nouă etapă pentru familia care ocupă poziția centrală în ierarhia monarhiei.

Totuși, drumul către noul „cămin” nu a fost lipsit de controverse. Două familii care locuiau în căsuțele din apropierea conacului au fost invitate să își elibereze locuințele. Casele respective, transformate în timp din fostele grajduri ale Forest Lodge, erau deținute de Crown Estate și închiriate unor chiriași obișnuiți. Surse citate de The Mail on Sunday afirmă că aceștia au fost luați prin surprindere, nefiind vorba despre evacuări oficiale, ci mai degrabă despre o decizie rapidă prin care li s-a cerut să accepte relocarea.

„Au fost puși în fața faptului împlinit. Probabil că li s-a oferit un alt spațiu în cadrul parcului, poate chiar mai bun, dar vestea i-a surprins complet”, a declarat un apropiat al familiei regale. Explicația oferită ar fi simplă: aceste case se află prea aproape de noua reședință a prințului și prințesei, iar prezența altor chiriași în imediata apropiere nu ar fi considerată potrivită.

Detalii despre Forest Lodge, noua reședință a lui William și Kate

Forest Lodge impresionează prin facilități care o plasează departe de confortul relativ modest al Adelaide Cottage, unde William și Kate au trăit în ultimii trei ani. Conacul dispune de o sală de bal luminată de candelabre, teren de tenis, ferestre venețiene și grădini vaste. Comparativ, locuința actuală are doar patru dormitoare și a fost văzută mai degrabă ca o reședință de tranziție.

Mutarea vine după o perioadă extrem de dificilă pentru familia regală. La doar câteva săptămâni după ce au ajuns la Adelaide Cottage, regina Elisabeta a II-a a încetat din viață la Balmoral. Anul 2024 a adus alte lovituri dureroase: atât regele Charles, cât și Kate Middleton au anunțat că suferă de cancer, un context care a adus neliniște și greutate în viața publică și privată a familiei. Tocmai de aceea, apropiații spun că noul început la Forest Lodge reprezintă și o încercare de a lăsa în urmă amintirile mai puțin fericite.

Deja, la Forest Lodge se desfășoară ample lucrări de pregătire. Grădinile au fost reamenajate cu arbuști noi, iar constructorii sunt prezenți zilnic. În fața casei a fost ridicat un gard metalic prevăzut cu panouri de protecție pentru intimitate.

Planurile mutării nu sunt însă o surpriză totală. Încă din luna iulie, publicația britanică dezvăluia că William și Kate iau în calcul o locuință mai spațioasă, însă Palatul Buckingham a încercat atunci să minimizeze informația, sugerând că ar fi vorba doar de o „speculație de sezon”. Realitatea a arătat însă că discuțiile erau deja avansate, iar Forest Lodge fusese selectată ca opțiune principală.

