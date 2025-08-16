Data publicării:

William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Instagram @dukeandduchessofcambridge / @sussexroyal
Foto: Instagram @dukeandduchessofcambridge / @sussexroyal

William și Harry au fost împiedicați să moștenească casa copilăriei Dianei din cauza unei reguli stricte.

Când Prințesa Diana a murit tragic în 1997, cei doi fii ai săi, Prinții William și Harry, au moștenit cea mai mare parte din averea ei de 13 milioane de lire sterline, incluzând bunurile, bijuteriile și banii. Suma a fost atât investită, cât și plasată într-un cont până la atingerea vârstei legale, iar averea a crescut la peste 20 de milioane de lire.

Deși au moștenit o mare parte dintre bunurile mamei lor, William și Harry nu vor primi drept moștenire casa copilăriei Dianei, din cauza unei reguli stricte. Domeniul Althorp din Northamptonshire, clasificat ca monument istoric de gradul I, unde Diana a copilărit și unde este înmormântată, aparține familiei Spencer de mai bine de 500 de ani. Fosta Prințesă de Wales și-a petrecut multe vacanțe acolo înainte să se mute definitiv la vârsta de 14 ani.

Deși Harry sau William ar fi putut dori să moștenească proprietatea, aceasta va reveni vărului lor, Louis Spencer, vicontele Althorp: fiul fratelui Dianei, Charles Spencer, și al primei sale soții, Victoria Lockwood, scrie Mirror.

Practica primogeniturii masculine

 

Louis va moșteni domeniul în valoare de 100 de milioane de lire și titlul, în ciuda faptului că are surori mai mari – Lady Kitty, Lady Amelia și Lady Eliza Spencer – din cauza unei tradiții vechi de secole. Familia Spencer urmează practica primogeniturii masculine, prin care titlul și proprietatea unui aristocrat trec la fiul cel mai mare, nu la copilul cel mai mare.

De-a lungul anilor, mai mulți politicieni au criticat primogenitura masculină și conotațiile ei sexiste. În perioada în care a fost prim-ministru, David Cameron a declarat: „Ideea ca un fiu mai mic să devină monarh în locul unei fiice mai mari, doar pentru că este bărbat, pur și simplu nu mai este acceptabilă”.

Boris Johnson a reluat ideea câțiva ani mai târziu, cerând ca problema primogeniturii masculine să fie analizată în cadrul planurilor de a face Parlamentul mai primitor pentru femei.

În ciuda presiunilor de a renunța la această practică, contele Spencer a spus anterior că nu este dispus să îmbrățișeze „atitudinile schimbătoare” și că va păstra tradiția.

În 2015, el a declarat: „Dacă aș alege-o pe Kitty [fiica sa cea mai mare], ar fi împotriva întregii tradiții legate de Althorp. Așa este pur și simplu. Înțeleg problemele pe care le ridică această concepție. Înțeleg însă și avantajele, pentru că până acum a funcționat. Domeniul este încă intact. Dacă mergeți prin castelele de pe Valea Loarei, le găsiți goale. Totul a fost împărțit în mod egal de-a lungul generațiilor și ajungi să ai o clădire frumoasă goală. Întreaga idee a primogeniturii a fost să păstreze domeniul întreg”.

