Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimarea meteo până în 15 septembrie.
Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale.
Regimul pluviometric va fi deficitar în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și sud-vestice.
Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în zonele montane, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice și sudice.
Cantitățile de precpitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.
de Val Vâlcu