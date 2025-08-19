Data publicării:

Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie

Autor: Irina Constantin | Categorie: Vremea
FOTO: Freepik @rednose92
FOTO: Freepik @rednose92

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimarea meteo până în 15 septembrie. 

Vremea 18 - 25 august

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea 25 august  - 1 septembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea 1 - 8 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în zonele montane, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea 8 - 15 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice și sudice.

Cantitățile de precpitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

