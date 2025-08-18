Data publicării:

Volodimir Zelenski, nevoit să își schimbe vestimentația pentru a nu-l supăra pe Donald Trump

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Volodimir Zelenski este nevoit să își schimbe vestimentația pentru întâlnirea cu Donald Trump.

Problema vestimentației lui Volodimir Zelenski a fost discutată între oficialii SUA și cei ucraineni înaintea întâlnirii de luni dintre liderul ucrainean și președintele Donald Trump, potrivit unui oficial european, stabilindu-se că Zelenski nu ar trebui să sosească purtând obișnuita sa uniformă militară, scrie CNN.

Trump a fost nemulțumit atunci când Zelenski a sosit purtând uniforma la Casa Albă în februarie, comentând că „s-a îmbrăcat festiv”. Ulterior, în timpul întâlnirii lor tensionate din Biroul Oval, Zelenski a fost întrebat de un reporter de dreapta de ce nu purta costum, răspunzând că va purta un „costum” când războiul se va încheia.

În întâlnirile ulterioare cu Trump din acest an, Zelenski a ales haine mai formale, inclusiv la Vatican, pentru funeraliile Papei Francisc, și la un summit NATO din Olanda. Relația dintre Trump și Zelenski s-a îmbunătățit considerabil, iar liderul ucrainean a fost consiliat de câțiva lideri europeni cu privire la modul de abordare a președintelui american.

Zelenski urmează să se întâlnească cu liderii europeni înainte de întrevederea de la Casa Albă

 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească luni cu unii dintre liderii europeni, înaintea întrevederii sale cu președintele american Donald Trump, au declarat două surse familiare cu situația.

Întâlnirea este așteptată să aibă loc la ambasada Ucrainei din Washington, DC, au precizat sursele, una dintre ele menționând că aceasta a fost planificată de câteva zile.

Se așteaptă ca liderii să își continue coordonarea pozițiilor înainte de a se așeza la masa discuțiilor cu președintele american și delegația sa.

