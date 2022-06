Vlad Gherman a făcut-o lată: "E prima mea relaţie cu o femeie matură". Criss are toate motivele să se simtă umilită

Vlad Gherman a făcut o serie de declarații despre partenera sa de viață, Oana Moșneagu, unele chiar jignitoare la adresa fostei iubite, Cristina Ciobănaşu. Reamintim că Vlad și Cristina au trăit o frumoasă poveste de dragoste aproape un deceniu, iar vestea că relația lor a ajuns la final i-a luat prin surprindere pe toți fanii cuplului. O perioadă cei doi foști au stat singuri, apoi și-au refăcut viețile Surprită pentru toată lumea a fost când Vlad Gherman a dat de înţeles că şi-a găsit liniştea în brațele colegei sale de platou în serialul "Adela", actrița Oana Moșneagu. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună, fapt declarat chiar de ei în nenumăratele interviuri de când și-au oficializat relația. Totodată, recent, actorul şi-a lăudat public noua iubită: „Îmi place că e plină de viață și a păstrat această calitate”

Artistul a mai spus că Oana pare genul de femeie matură şi că o admiră pentru asta. Chiar a spus-o răspicat pentru OK Magazine: "Este prima relație pe care o am cu o femeie matură. Oana a trecut prin multe, mai ales că a plecat de acasă la o vârstă fragedă și și-a luat viața în propriile mâini." La rândul său, Oana Moșneagu a oferit câteva detalii despre povestea de iubire pe care o trăieşte alături de Vlad. Tânăra A spus că este un bărbat romantic, un bun gospodar și un om harnic. “Vlad mă surprinde de multe ori, e un bărbat romantic, gospodar, harnic, generos. Se întâmplă de multe ori ca după o zi de filmare să mă aștepte cu o masă gătită de el. Îl iubesc foarte mult”, a zis Oana Moșneagu despre relația cu Vlad Gherman.

Despărţire dureroasă

Cristina Ciobanasu și Vlad German s-au despărțit după nouă ani de relație, în urmă cu un an. Actorii din producțiile „Adela”, „Sacrificiul” și „Fructul oprit” au făcut un video la acea vreme prin care au anunțat decizia luată. Mult timp după ce Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat destrămarea, au trecut prin momente sensibile și au declarat pe la mai multe emisiuni Tv că merg la ședințe de consiliere psihologică pentru a putea înțelege mai bine prin care trec. Relația dintre cei doi s-a uzat în timp, iar Cristina Ciobănașu a fost cea care a deschis discuția despre despărțire: "Eu am deschis-o, dar am fost pe aceeași pagină!", spunea Criss, vara trecută, la Xtra Night Show. Actrița din Adela a vorbit mereu deschis despre momentele în care emoțiile au copleșit-o până la lacrimi și în care făcea tot posibilul pentru a se putea concentra pe carieră: "Într-adevăr, a fost o perioadă foarte solicitantă pentru că a trebuit să caut în mine resursele să funcționez la capacitate maximă pentru toate proiectele în care sunt implicată, în condițiile în care, pe plan personal, nu am mai avut acea stabilitate cu care eram obișnuită", mărturisea cu ceva timp în urmă Cristina Ciobănașu pentru Viva.

