Vitamina care distruge nervii. Semnul dat de amorțeală și furnicături

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Sanatate
Vitamina - Foto: Freepik @New Africa
Vitamina - Foto: Freepik @New Africa

O vitamină pe care o iei zilnic fără să știi îți poate afecta nervii și chiar mersul. Specialiștii avertizează: simptomele pot deveni permanente!

O substanță esențială pentru organism, implicată în peste 140 de procese vitale, poate deveni toxică atunci când este consumată în exces. Deși este prezentă în multe alimente obișnuite și deficitul apare rar, suplimentele o pot aduce la niveluri periculoase.

Tot mai multe cazuri de reacții severe au fost raportate la persoane care au consumat suplimente aparent inofensive, dar care ascundeau un ingredient periculos.

Problema? Mulți dintre cei afectați nu știau nici măcar că produsul lor conținea această vitamină. Iar simptomele nu sunt deloc de ignorat: amorțeală, furnicături, dificultăți de mers sau probleme de echilibru.

De ce devine o vitamină esențială pentru organism periculoasă în exces și ce produse o pot ascunde?

Descoperă răspunsul complet pe DC Medical, într-un articol semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.

