Viorel Lis, pregătiri pentru moarte. Ce i-a putut spune Oanei Lis: E greu

Oana Lis a făcut mărturisiri dureroase despre discuțiile pe care le-a purtat în ultima vreme cu Viorel Lis, parteneruil ei de viață.

Vedeta a mărturisit că din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă Viorel Lis, cei doi au vorbit despre ziua în care fostul edil al Capitalei va pleca din această lume.

Ce i-a spus Viorel Lis despre momentul în care va muri

ÎIn cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Oana Lis a declarat că prin prisma meseriei de psiholog a avut mult mai multă putere decât se aștepta să discute cu Viorel Lis despre funarariile sale.

"Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog n-aș fi putut", a dezvăluit Oana Lis.

Mai mult, aceasta a mărturisit că deși au venit împreună la mare pentru a se relaxa, Viorel Lis nu poate ieși dn camera de hotel din cauza stării de sănătate, însă faptul că a mai schimbat mediul speră să îi aducă o îmbunătățire stării sale de sănătate.

"Viorel nu poate să vină pe plajă pentru că e prea mult de mers pentru el, mai diseară mă întâlnesc cu niște prieteni. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el", a completat ea.

Viorel Lis, în vârstă de 78 de ani se confruntă cu tot mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă, la nivelul membrelor interioare. După ce medicii i-au spus că are o semi-pareză la picioare, care îl împiedica să se mai deplaseze așa cum și-ar fi dorit și care i-a cauzat dureri crunte, Viorel Lis nu a pierdut din optimismul și speră să își revină.

Viorel Lis a vorbit despre diagnostic: "Asta-i viața"

Cu toate astea, fostul edil al Capitalei a declarat că trece prin momente delicate din cauza problemelor de sănătate, motiv pentru care evită să mai părăsească locuința. Medicii i-au spus acestuia că puține sunt șansele să își revină.

“Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape. În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața.”, a spus Viorel Lis pentru Antena Stars, potrivit Spectacola.ro

Oana Lis, ajutorul de nădejde al soțului ei

Oana Lis a spus că nu își va lăsa soțul niciodată la greu și va fi mereu acolo pentru a-l ajuta. Aceasta nu poate uita binele pe care fostul edil i l-a făcut în tinerețe, iar acum spune că va fi alături de el la fiecare pas. Cu umorul caracteristic, Oana suține că acum este asistenta și doctorița soțului ei.

„Acum sunt asistenta lui, doctorița lui. Asta este viața, unora li se pare deplasat acest lucru, dar mie nu, este soțul meu, el a fost alături de mine în tinerețe, m-a ajutat mult, nu am cum să îl las acum. El mi-a schimbat viața. Are problemele cu picioarele din cauza sedentarismului, de la izolarea aceasta cu COVID-19, a stat mult în casă, nu a mers, nu a făcut puțină mișcare și uite că a ajuns așa”, a spus Oana Lis pentru impact.ro.