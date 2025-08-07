Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate

UPDATE: Traficul a fost reluat.

O viitură care a adus aluviuni pe DN 7C - Transfăgărăşan s-a produs în această seară, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş. Viitura puternică s-a produs în zona Piscu Negru, în urma ploilor torențiale care au afectat masiv versanții, notează presa locală. Pietre, bolovani și trunchiuri de copaci au ajuns pe carosabil.



"Viitură în zona Piscu Negru, Transfăgărăşan. Pietre şi copaci pe carosabil. (...) Acţionează jandarmii din cadrul Detaşamentului Curtea de Argeş", au transmis reprezentanţii IJJ Argeş.



În urma viiturii nu s-au înregistrat victime, însă aproximativ 30 de autovehicule au rămas blocate în zonă. Intervin jandarmii din cadrul Detașamentului Curtea de Argeș, care acționează pentru deblocarea drumului și evacuarea în siguranță a persoanelor aflate în vehicule.



Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române anunţă că circulaţia este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de pe versanţi pe carosabil. Se estimează reluarea traficului după ora 22:00.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News