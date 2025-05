Video viral de la Vatican: Momentul care a stârnit curiozitate înaintea Conclavului de alegere a noului papă

Citește și - Ce se află în culisele celui mai secret vot din lume de la Vatican: "Nici măcar ferestrele nu se pot deschide!"

Un salut care l-a vizat pe cardinalul Pietro Parolin în timpul liturghiei de miercuri dimineaţă din Bazilica Sfântul Petru a stârnit curiozitate.

Momentul a fost auzit cu doar câteva ore înainte de începerea conclavului care va alege un nou papă şi în care cardinalul italian este prezentat drept unul dintre marii favoriţi, notează EFE.





În timpul liturghiei "Pro Eligendo Pontefice", decanul Colegiului Cardinalilor, Giovanni Battista Re, s-a apropiat de Pietro Parolin, actualul secretar de stat al Vaticanului şi unul dintre candidaţii papali, care stătea aşezat la dreapta sa, în altar, s-a îndepărtează uşor de microfon şi i-a adresat zâmbind un salut informal, dar semnificativ: "Salutări duble" (auguri... doppi).



Fraza a atras imediat atenţia observatorilor: este un simplu gest cordial sau o aprobare implicită în vederea iminentului Conclav? Întrucât Conclavul este programat să înceapă miercuri după-amiază, fiecare cuvânt şi gest din cadrul Colegiului Cardinalilor este citit în notă simbolică. Parolin, o figură centrală în diplomaţia Vaticanului, este considerat printre favoriţi la a-i succeda Papei Francisc.





Videoclipul s-a răspândit ca focul în paie pe reţelele de socializare şi în presa italiană, ducând la speculaţii cu privire la posibile interpretări.

Video

St. Peter’s Basilica ????????



The incredible solemnity of this morning’s Mass Pro Eligendo Romano Pontifice,

offered for the election of the next Supreme Pontiff of the Holy Roman Church



Soon, the uncertain Conclave will begin pic.twitter.com/kAjkPCjNRn