Video cu momentul în care ucrainenii i-ar fi gonit pe ruși de pe Insula Șerpilor. "Pământul le ardea sub picioare, marea fierbea"

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat joi o înregistrare video în care arată bombardamentele asupra Insulei Șerpilor care au dus, în opinia forțelor de apărare ucrainene, la gonirea soldaților ruși de pe insula poziționată strategic în Marea Neagră, scrie Timpul.md.

Într-o postare, ministerul ucrainean al Apărării explică cele 3 "ingrediente" ale operațiunii de alungare a rușilor de pe Insula Șerpilor: "aptitudinile armatei ucrainene; arme ucrainene moderne; echipamente de la partenerii noștri internaționali".

Într-un alt mesaj publicat joi, armata ucraineană comentează, ironic, retragerea rușilor: "Comandamentul Operațional Sud confirmă, ocupanții ruși au părăsit Insula Șerpilor. Nu suportau vremea – pământul le ardea sub picioare, marea fierbea, aerul era prea fierbinte. PS: Nave de război rusești, mergeți la naiba!".

În înregistrarea video se poate observa că ucrainenii au folosit inclusiv obuziere 2S22 "Bogdan" de fabricație autohtonă pentru a lovi Insula Șerpilor.

Three ingredients of the successful operation:

- skills of the Ukrainian military;

- modern Ukrainian weapons;

- equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation. pic.twitter.com/vaOFcUI63B