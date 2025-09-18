Vești proaste pentru români. Companiile de stat care se vor închide. Sunt o ”gaură neagră” anunță Bolojan

”Și companiile de stat au restanțe destul de importante care trebuie executate de ANAF, ca să ne înțelegem foarte bine. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue. Cele în pierdere cronică, de mulți ani, cu capitaluri sociale negative, deci valoarea datoriilor este mai mare decât activele lor, deci care, în mod cert, nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră” a spus premierul Ilie Bolojan, în această seară.

Întrebat despre exemple, el a răspuns: ”Sunt multe societăți mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situații și care trebuie să fie sau redresate sau închise”.

Premierul a mai afirmat, la Euronews, că a fost o problemă că aveam foarte multe excepții în România.

