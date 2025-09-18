Cât de gravă era situația României? În iulie, la Bruxelles, s-a declanșat procedura de suspendare a fondurilor europene. Decizia finală, în octombrie

Premierul Ilie Bolojan vine cu o descriere catastrofală a situației în care risca să ajungă România dacă nu erau luate măsuri drastice de Executivul condus de el.

Ilie Bolojan a afirmat că ”există niște logici ale unor acțiuni, când ai timp”, argumentând: ”când ai timp, prima dată te concentrezi să-ți reduci la maximum când ai deficite foarte mari, cum avem noi. Dacă măsurile de reducere nu rezolvă problema, te poți duce și la creșteri de taxe. Nu am avut acest timp. Vă rog să vă gândiți că deficitul nostru, într-un an, deci diferența între cheltuieli și ce încasează statul este de 30 de miliarde de euro și doar dobânzile pe care România le va plăti anul acesta se ridică la 11 mld. de euro. (...) Dacă nu reducem diferența, atunci va fi doar o problemă de timp până când Guvernele noastre vor fi niște agenții de plăți. care vor plăti doar dobânzi și cheltuieli sociale, dar nu vor putea crea condiții pentru dezvoltare în România. Vom ajunge în situații foarte complicate”.

”În vară, în iulie, aveam evaluări... Gândiți-vă că România trebuia să-și corecteze acest deficit nu până în vară, ci până anul trecut. Nerespectând angajamentele luate, pe bună dreptate, constatând că situația noastră economică se degradează, eram în situația de a ne suspenda fondurile europene. În iulie, la Consiliul Miniștrilor de Finanțe, s-a declanșat procedura de suspendare, dar nu e finalizată. Dacă nu adoptam Pachetul 2 și nu făceam ceea ce trebuie și-n continuare, avem un nou Consiliu, care finalizează această procedură, la începutul lunii octombrie. Dacă nu luam măsurile, efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România și intrarea în incapacitate de plată, ca efect colateral. În situații excepționale, iei măsuri excepționale. Am salvat o situație dificilă” a mai spus premierul, în interviul acordat Euronews.

Dacă vor fi doar mimate măsurile, va fi doar o situație de timp până când România se va regăsi într-o situație complicată, a avertizat Ilie Bolojan.

