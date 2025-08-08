Vânzările de produse pentru pisici au crescut cu 19% pe eMAG în 2025. Peste jumătate dintre comenzi au fost plasate de femei

Românii sunt printre cei mai dedicați iubitori de pisici din Europa, lucru reflectat atât în statisticile comunitare, cât și în comenzile clienților eMAG. În primele șapte luni ale anului, vânzările de articole destinate pisicilor au crescut cu 19% pe eMAG, iar o treime din comenzile plasate provin din oferta sellerilor parteneri din eMAG Marketplace, majoritatea antreprenori locali. Potrivit datelor Eurostat, în una din două gospodării din România se află cel puțin o pisică, plasând țara noastră în fruntea clasamentului european.

În primele șapte luni ale acestui an, românii au comandat de pe eMAG aproape jumătate de milion de articole destinate pisicilor. Printre produsele prin care clienții eMAG aleg să își răsfețe felinele, cele mai populare sunt sortimentele de hrană umedă și uscată. Aceste opțiuni se află constant în topul comenzilor și sunt completate de articole esențiale precum litierele și accesoriile aferente, cu aproape 20.000 de unități comandate în perioada de referință.

Top 5 sortimente de hrană pentru pisici comandate pe eMAG:

- Hrana umeda combinație pui, vita, iepure, miel

- Hrana umeda combinație de peste

- Hrana uscata curcan

- Hrana uscata ton si ficat

- Hrana uscata pui

Profilul iubitorilor de pisici care comandă pe eMAG

*Studiul se bazează pe datele furnizate de clienți

Cei mai mulți clienți eMAG în al căror coș se regăsesc produse pentru pisici au studii superioare (48%) și postuniversitare (23%), iar dacă ne uităm la categoria de vârstă, observăm că cei între 35 și 44 de ani sunt cei mai activi cumpărători (37%), urmați de segmentul 45–55 de ani (25%). Femeile reprezintă 57% dintre clienții care au plasat comenzi din această categorie.

În ceea ce privește regiunea din care au fost plasate cele mai multe comenzi de articole pentru pisici pe eMAG în perioada de referință, Bucureștiul conduce topul, urmat de Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara.

Achizițiile de produse pentru pisici sunt parte din rutina de cumpărături a clienților, integrându-se firesc alături de cele pentru întreaga familie. Cele mai multe comenzi din această categorie sunt plasate în primele două zile ale săptămânii, atunci când oamenii își refac stocurile pentru produsele de folosință zilnică.

