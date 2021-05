Reacții geniale după eșecul României la Eurovision, semnal pentru TVR. Se cer manelele! Numele pe care le vor românii

13, număr cu ghinion pentru România. Roxen, PRIMA reacție după eșecul la Eurovision și declarația Lianei Stanciu

Marți, 18 mai, a avut loc prima Semifinală a Eurovision 2021, iar în urma voturilor juriului și a publicului, România nu a obținut un loc în Finală, fiind practic, al treila an consecutiv în care nu reușim să ne calificăm.

Roxen a intrat în concurs cu numărul 13, dar se pare că numărul nu ne-a adus noroc, ci din contră.

Vestea că România nu va face parte din Finala Eurovision 2021, a stârnit o mulțime de controverse, dar a dat și drumul mulor întrebări, postări și glume.

O postare de pe pagina de Facebook începe să devină virală. Dezamăgiți de prestația lui Roxen și întrebați pe cine vor să vadă la Eurovision anul viitor, oamenii au avut o mulțime de comentarii și și-au dat frâu dorințelor, care mai de care mai amuzante sau bizare.

Se cer manelele! Numele pe care le vor românii la Eurovision

- "Delia, Bella Santiago sunt opțiuni bune"

- "Frumos ar fi să meargă Roxen și la anul. Dar de data asta cu o piesă să i se potrivească 100% și să aibă input maxim asupra staging-ului și piesei"

- "Jador, Vlăduța Lupău, Costi Fortza, Adrian Minune, Vali Vijelie, Guță, Salam

- "Laura Bretan"

- "Toate diamantele.... e timpul pt o manea"

- "Bella Santiago, Theo Rose"

- "Vulpița și Viorel"

- "Elena Gheorghe o mai vrea?"

- "Lora"

- "Vreau ceva să rupă scena în două. Sa fie Europa în extaz. Să curgă voturile pe bandă"

- "Theo rose, Alina Eremia, Vanotek, Irina Rimes"

- "Karmen"

- "Roxen din nou cu ceva să rupă gura târgului și să iasă în top 10"

- "Olivia Addams, Andia+dj project"

- "E timpul pentru o manea. Le-am încercat aproape pe toate și nu a mers..."

- "Mihai Trăistariu"

- "Ar fi o idee, ea cu The Humans și cu Ester și să iasă top 10 cu colaborare de genul. Chiar ar fi cel mai mare statement posibil, dar deja e prea nerealist. Însa Roxen ar fi foarte ok pt participarea la anul, e un artist complet care are nevoie doar de o punere în scenă ceva mai bună și puțin mai mult noroc"

- "Laura Bretan feat. TEODOSIE"

- "Florin Ristei"

- "Să meargă și un băiat că numai fete au fost. Alex Velea sau Florin Salam"

- "Bere gratis"

- "Subcarpați, Irina Rimes,Theo Rose"

"E al treilea an consecutiv când ratăm calificarea. M-am uitat la tot concursul, a fost o semifinală bună, cu toate că s-au cam repetat numerele de coregrafie, ceea ce s-a întâmplat și cu Roxen. La show s-a mers pe aceeași rețetă. Cei care au avut o piesă mai cu zvâc, mai cu energie, așa ca după pandemie, au atras atenția. Piesa lui Roxen a avut un mesaj puternic, dar a fost greu de pus în scenă. Nu a surprins ca act artistic, ea e o fată din generația tânără, e cool. Vocal, cred că a avut probleme de sunet, nu cunosc foarte bine experiența ei de live, dar se putea mai bine.

Au fost alți artiști care și-au susținut partitura vocală mai bine. Ea e faină așa, dar post pandemic lumea vrea energie, în contextul Eurovision trebuie să surprinzi cu ceva", a declarat Ovi, pentru click.ro.

Ovi cataloghează decizia TVR, nedreaptă. Ce sfat le dă

"Anul trecut a fost o abordare altfel, de a lucra cu o singură casă de discuri. Nu e corect. Selecția națională e un filtru pentru ce vrei să prezinți. Nu ai aceeași determinare când ajungi acolo că ai fost trimis. Altceva e atunci când câștigi un concurs. E mai benefic să existe o selecție națională. În ultimii 3-4 ani, eu am făcut parte din juriul Elveției pentru Eurovision. Acolo e o diversitate de piese, de autori, de artiști. Așa ar trebui să fie și la noi", a mai spus el.

Cum a procedat TVR, vezi aici: Ovi spune ce ne-a lipsit, lecție pentru TVR: Nu e corect. Așa ar trebui să fie și la noi