Jurnalişti ameninţaţi cu moartea, planuri pentru asasinarea unor investigatori cum este Dragoş Boţa, politicieni cărora li se aruncă în faţă cerneală - vezi cazul Emil Constantinescu sau iaurt - Mihai Chirica, primarul de la Iaşi sau atacul asupra deputatului Nicolae Bacalbaşa, la ieşirea de la Parlament sunt doar câteva dintre momentele de violenţă, agresiune fizică sau verbală asupra persoanelor publice, fie ei jurnalişti, politicieni sau alte personalităţi. Iar, cel mai recent caz, petrecut vineri, 19 martie, s-a petrecut în direct la Antena 1, unde o femeie a atacat-o, în direct, cu un bolovan, pe Mirela Vaida.

Este un fenomen care pare a se fi acutizat în ultimii ani, asta mai ales în contextul în care cei care pun la cale astfel de agresiuni au la dispoziţie reţelele sociale şi platformele de streaming prin intermediul cărora îşi mediatizează, în timp real, ieşirile violente.

DC News a stat de vorbă cu mai mulţi jurnalişti care, plecând de la cazul Vaida, au vorbit despre propriile experienţe de acest gen.

Corina Drăgotescu: "Da, au fost situaţii de atac fizic aproape, îmbrânceală şi chestii de genul acesta. Mă aflam pe stradă. Într-un platou de televiziune nu prea se poate intra. De obicei sunt ofiţeri de pază, nu intri aşa cum vrei.



Nu am făcut plângere pentru că asta face parte din riscul meseriei. Au fost multe situaţii. Oamenii sunt supăraţi, au fel de fel de reacţii. Și, mai ales când eşti o persoană publică, este ca un paratrăznet pentru supărările oamenilor. Nu poţi să te duci împrotiva lor sau să declanşezi acţiuni pentru că ei nu au probleme cu tine ca persoană, ci cu ceea ce reprezinţi. Rar se întâmplă să aibă ceva cu tine ca om."

Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan ne-a povestit unul dintre cele mai grave evenimente în care viața i-a fost pusă în pericol: ”S-a întâmplat în urmă cu mulți ani când am fost nevoit, timp de un an și jumătate, să fiu păzit de Jandarmerie. Pe vremea Brigăzii Mobile am avut un serial despre Mafia Lemnului din Borșa, Mica Sicilie. Când m-am dus în documentare, milițianul șef de acolo, Gheorghe Mureșan care era în vârful grupării condusă de Nuțu Forța... Am văzut că tot drumul era înțesat de Poliție, dar ei de fapt anunțau poziția noastră. Prietenii noștri care ne informaseră ne-au anunțat că suntem filați și ne-au anunțat că vin trei mașini după noi, iar oamenii sunt înarmați. Prietenii ne-au dirijat prin pădure și am ajuns la un punct de întâlnire cu jandarmii și apoi Brigada de Combatere a Crimei Organizate de la Cluj, la granița județului.

Apoi am fost filat în București. Când ieșeam din bloc vedeam 2-3 mașini de Maramureș. Am avut pază formată din patru oameni de la Brigada Specială a Jandarmeriei și patru băieți de la BGS.

Când ești reporter de investigații îți asumi. Dar Mirela Vaida este prezentatoare, este floare de seră, nu are treabă cu golani d-ăștia. Mirela chiar a rămas șocată după acest eveniment”.

Dragoş Boţa: "La mine sunt publice chestiunile legate de faptul că nu au vrut să intre cu piatra, ci au vrut să îmi tragă un glonţ în cap. Chestiunile au fost mult mai grave. Au mai fost şi altele: presiuni, ameninţări, maşină incendiată... Fiecare reacţionează în felul lui; pe de altă parte în meseria de jurnalist de investigaţii - în cazul meu - ştii că îţi asumi un risc.

E clar că lucrurile scapă uneori de sub control. Până la urmă, arată şi starea în care a ajuns societatea şi faptul că lucrurile se degradează, iar asta şi din cauza faptului că la nivelul presei avem parte de o tabloidizare. Atâta timp cât livrezi publicului numai can-can, numai chestiuni de scandal, fără un fundament solid în care te interesează doar să ai audienţă, este evident că acesta este răspunsul.

De-a lungul timpului, nu neapărat în cazul Vaida dar în alte cazuri grupările mafiote şi de crimă organizată au prins aripi pentru că instituţiile statului s-au dovedit a fi slabe sau au fost slăbite intenţionat. Atunci oamenii aceştia cred că li se cuvine şi pot face orice, atât timp cât de ani de zile nu au o ripostă fermă din partea autorităţilor statului".